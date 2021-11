3i casht op recordkoers Basic-Fit

De private-equityreus verkoopt ruim de helft van zijn resterend belang, nu de fitnessketen sinds het pandemisch dieptepunt ruim verviervoudigd is.

3i , de Britse private-equitygroep die vooral bekend is als eigenaar van discountketen Action, verkoopt 4,5 miljoen stukken Basic-Fit . Dat is ruim de helft van de resterend belang van 8,87 miljoen stuks of 13,4 procent in de fitnessketen.

De verkoopprijs is nog niet bekend. De verkoop wordt begeleid door het gros van de Amsterdamse zakenbanken: Rabobank, Kepler Cheuvreux en ABN AMRO Oddo BHF. Bij de slotkoers van maandag, 46,80 euro, was het pakket aandelen 210 miljoen waard.

De timing is niet toevallig: Basic-Fit heeft er een verschroeiende rit op zitten, met een winst van 56 procent sinds Nieuwjaar. Die hausse ging de jongste dagen nog crescendo, tot de huidige recordkoers, nadat het management op de beleggersdag ambitieuze groeiplannen ontvouwde (zie grafiek).

De ommekeer is frappant: bij de start van de pandemie in het voorjaar van 2020 tuimelde de beurskoers naar een dieptepunt van goed 10 euro, toen alle clubs in alle landen op slot gingen.