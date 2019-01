40.000 Record-coöperanten vangen bonus van 38 procent

De opslorping van Record Bank door ING leidde tot veel onvrede bij de bankagenten. De 40.000 particuliere coöperanten van Record Credit Services doen wel een goede zaak.

Eind de jaren 90, begin jaren 2000 werden veel klanten van Record Bank ook coöperant, meer bepaald van de kredietdochter. In 2002 telde Record Credit Services zowat 70.000 particuliere coöperanten. Zij konden maximaal voor afgerond 2.500 euro (100.000 Belgische frank) aandelen kopen.

Wie coöperant werd, kreeg een korting op leningen, en bovenal een mooi dividend. Begin jaren 2000 bedroeg dat dividend minstens 4 procent, in de jaren na het crisisjaar 2008 was er een halvering tot 2 procent. Die dividenden waren telkens belastingvrij. Sinds 2018 moeten spaarders ook op coöperatieve dividenden 30 procent roerende voorheffing betalen. Maar zij kunnen vanaf 2019 voor coöperatieve en andere dividenden tot 640 euro de roerende voorheffing terugvorderen via de belastingaangifte.

De voorbije jaren hebben blijkbaar veel coöperanten van Record Credit Services hun aandelen weer verkocht aan de nominale waarde van 24,79 euro per stuk (1.000 Belgische frank). Want volgens een woordvoerder van ING waren er in 2018 nog maar 40.000 coöperanten.

Record Credit Services CVBA met hoofdzetel in Luik is inmiddels ‘een maatschappij in vereffening’. Deze operatie past in de opslorping van Record Group door ING. ‘De vereffening werd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2018 unaniem goedgekeurd’, zegt een woordvoerder van ING België.

Goede zaak

Wie de rit heeft uitgezeten tot de vereffening heeft de beste zaak gedaan. De coöperanten kregen immers behalve de terugbetaling van het kapitaal, ook een liquidatiebonus van 37,6 procent bruto. Het geld werd uitbetaald in twee schijven: het gros op 18 juli, een klein saldo op 7 december. ‘In totaal werd 114 miljoen euro terugbetaald aan particuliere coöperanten’, zegt ING België. Op de liquidatiebonus is wel 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Dat betekent dat de coöperanten netto een bonus van 26,3 procent in handen kregen.

Gelet op de dividendhistoriek en de liquidatiebonus gaat het kleine Record Credit Services de geschiedenisboeken in als een van de betere verhalen van coöperatieve vennootschappen in de financiële sector.