5 favoriete aandelen van Jan Avonts

Jan Avonts is analist bij de vermogensbeheerder Leo Stevens & Cie. Zijn vorige deelname was op 27 juli 2019. Het vijftal dat hij toen naar voren schoof, staat vandaag op een gemiddelde winst van 6,2 procent, exclusief dividenden en omgerekend naar euro. De MSCI European Small Cap Index realiseerde in dezelfde periode een winst van 2,6 procent.

Temenos | Software Het Zwitserse bedrijf Temenos is gespecialiseerd in software voor banken. Traditiegetrouw ontwikkelden banken zelf hun software. Door de versnelde digitalisering in de sector doen banken meer en meer een beroep op de open software van Temenos. Temenos heeft een unieke focus op de financiële sector, is marktleider in Europa en heeft nog veel groeipotentieel in de Verenigde Staten. Bovendien heeft Temenos een volledig aanbod met oplossingen in onder meer de domeinen van big data, mobiel bankieren, vermogensbeheer en fondsenadministratie.

Edenred | Cheques Edenred is een ideale partner voor overheden om op een gerichte manier de eigen economie te ondersteunen én de koopkracht van werknemers te verhogen. Als steun aan de horeca verdubbelde Frankrijk onlangs het bedrag dat per dag uitgekeerd kan worden via restaurantcheques. Het platform groeit jaarlijks dankzij het toevoegen van nieuwe producten zoals de eco- en cultuurcheques of met tankkaarten en huursubsidies. Digitalisering via de MyEdenred-app verhoogt bovendien de winstmarges. Stijgende werkloosheid zet de groei en de koers tijdelijk onder druk terwijl het potentieel voor Edenred op langere termijn blijft groeien.

De'Longhi | Koffiezetmachines De’Longhi is de wereldwijde marktleider in de productie en de verkoop van kwaliteitsvolle automatische koffiezetmachines. Vooral in de VS is filterkoffie de standaard en kan De’Longhi nog sterk groeien. Ook de keukenproducten van Kenwood en Braun zitten in de portefeuille. De’Longhi levert amper aan de fel getroffen horeca. De Italiaanse familie De’Longhi is nog altijd de belangrijkste aandeelhouder, maar stelde onlangs voor het eerst een CEO van buiten de familie aan. Hij krijgt een nettocashpositie van 350 miljoen euro ter beschikking voor strategische toekomstinvesteringen.

Trigano | Kamperen Het Franse familiebedrijf Trigano is de Europese marktleider in de productie en verkoop van kampeerwagens. Adria, Chausson en McLouis zijn maar enkele van de meer dan 25 merknamen in de portefeuille. De vraag groeit al jaren gestaag. De grote groep babyboomers komt stilaan in de ideale doelgroep van de jonge senior terecht. Ook meer jonge mensen kiezen voor een vakantie weg van het massatoerisme. Desondanks was 2019 een moeilijk jaar voor de sector. Vooral het Franse dealernetwerk bouwde zijn voorraden af. Lage voorraden in combinatie met een sterke vraag door minder vliegvakanties geven de sector na corona een extra duw in de rug.