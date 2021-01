5 favoriete aandelen van Riet Vijgen

Riet Vijgen is head of discretionary portfoliomanagement bij de Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens & Cie. Ze zet onder meer in op dierengeneeskunde, cybersecurity en Alibaba.

Adobe | Software

De softwarebouwer Adobe is een bijna-monopolist in digitale media (70 % van de omzet). Daarnaast haalt hij 30 procent van zijn inkomsten uit digitale marketing. Sinds de omvorming van het verkoopmodel van dure punctuele verkopen naar een goedkopere cloudabonnementsformule is de markt van Adobe verveelvoudigd. Abonnees worden continu gepaaid met upgrades en nieuwe toepassingen, zodat de klantenbinding toeneemt. Ondanks Covid-19 verwacht de markt een bijna-verdubbeling van de omzet tegen 2024, wat gepaard gaat met een gevoelige stijging van de ebitda-marge (de brutobedrijfswinst op de omzet) naar meer dan 50 procent.

Alibaba | E-commerce

In het snel digitaliserende China is Alibaba het belangrijkste en snelst groeiende e-commercebedrijf. Zijn ecosysteem omvat digitale oplossingen voor financiële diensten, gaming, cloudcomputing en hotel- en restaurantboeking. Zo wordt Alibaba de aanbieder van een superapp in plaats van een app die naar één online marktplaats leidt. Er is wel een politiek risico. De Communistische partij deinst er niet voor terug te machtige bedrijfsleiders zoals Jack Ma te discrimineren. Zo werd de beursgang van de fintechreus Ant Group, een onderdeel van Alibaba, afgeblazen en werd een onderzoek naar mogelijke monopolievorming door Alibaba geopend.

L&G Cyber Security ETF | Tracker

Bedrijven en overheden moeten zich wapenen tegen cybercriminaliteit, die in tijden van digitalisering een sterke opmars maakt. De L&G Cybersecurity UCITS ETF volgt de ISE Cyber Security UCITS Index. Die selecteert globaal bedrijven die een belangrijk deel van hun omzet halen uit cybersecurity, als aanbieder van hardware, software of services. Palo Alto Networks, FireEye, Cloudfare en Akamai Technologies zijn enkele voorbeelden. De gemiddelde waardering ligt hoger, maar het groeipotentieel is enorm. Sinds 2015 stroomde ruim 2 miljard dollar naar deze tracker beheerd door het Britse Legal & General Investment Management.

Walt Disney | Entertainment

Met activiteiten zoals pretparken en filmstudio’s zat het Amerikaanse entertainmentbedrijf Walt Disney bij het begin van de pandemie bij de slachtoffers van de lockdown. Maar de pas opgestarte streamingdienst Disney+ bleek een schot in de roos. Disney+ haalde het beoogde aantal abonnees met vier jaar voorsprong op de eigen doelstellingen. Walt Disney versnelt zijn investeringen in nieuwe exclusieve series en verhoogde prompt de prijzen. Met de streamingkanalen ESPN+ en Hulu, die Disney ook in portefeuille heeft, heeft het nog extra groeipotentieel. Bovendien zullen bij positiever vaccinnieuws de pretparken en filmstudio’s herleven.

Zoetis | Dierengeneeskunde