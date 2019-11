5 favoriete aandelen van Victor Zwart

Victor Zwart is CEO bij Wealtheon. Hij tipt op Vulcan Materials, Amazon, Unibail, NXP en Bristol-Meyers Squibb.

Vulcan Materials | Bouwmaterialen

Vulcan Materials is de grootste producent van bouwmaterialen in de VS. Het heeft bijzonder goed geprofiteerd van veel grote projecten die gesteund werden door fiscale maatregelen. Het aandeel steeg dit jaar met 45 procent, onder meer dankzij sterke verkoopcijfers en een ebitda-marge van 28 procent. We blijven positief aangezien de vraag naar bouwmaterialen nog altijd toeneemt. Ook verwachten we dat de uitvoering van erg grote snelwegprojecten een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat levert. Tot slot signaleren we een sterke verbetering van de interne operationele efficiƫntie. Dat kan het resultaat voort versterken.

Amazon | E-commerce

Amazon heeft de retailwereld op zijn kop gezet. Het is begonnen als een online boekhandel en prijsvechter en het heeft zijn activiteiten uitgebreid naar alle segmenten van de retail. Het is een grote speler in cloudcomputing en e-readers en tablets. Ondanks een groeivertraging van de verkopen gaan wij uit van een omzetverdubbeling tegen 2023.

Het aandeel Amazon is niet goedkoop. Met een koers-winstverhouding van nagenoeg 84 is het het duurste aandeel in onze selectie. Het is echter de laagste koerswinstverhouding die het aandeel ooit heeft gekend.

Unibail Rodamco W. | Vastgoed

Vastgoedfondsen die beleggen in winkelvastgoed hebben een moeilijke periode achter de rug. Sinds 2015 daalde de koers van Unibail Rodamco Westfield van 260 euro naar een dieptepunt van 118 euro eind deze zomer. Sindsdien is een eerste herstel ingetreden. Unibail Rodamco Westfield is een van de grootste Europese spelers in vastgoed en de grootste Europese ontwikkelaar van en investeerder in commercieel vastgoed.

Ongeveer 75 procent van de portefeuille bestaat uit winkelcentra. De pijplijn van projecten zal positief bijdragen aan de winstontwikkeling.

Nxp Semiconductors | Halfgeleiders

NXP is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, met hoofdkantoor in Eindhoven. Het bedrijf biedt wereldwijd signaaloplossingen voor radiofrequentie (RF), analoog, energiebeheer, interface, beveiliging en digitale verwerkingsproducten. Het zwaartepunt van de business ligt bij de RF-connectiviteit en netwerk- en microcontrollers in de automotive-industrie, die omvat zowat alle autoproducenten. Door zijn brede productenpakket met een wereldwijde afzetmarkt zien wij NXP als een erg veelbelovende speler in de verdere robotisering. Het aandeel is niet goedkoop met een koers-winstratio van ruim 80.

Bristol-Meyers Squibb | Farma

Bristol-Meyers kende een moeilijk jaar. Beleggers hadden het onder meer moeilijk met de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Celgene. Waarom is BMS volgens ons toch aantrekkelijk? Groei en inkomen zijn het antwoord. Solide groei kan in de toekomst bewerkstelligd worden door Eliquis, een medicijn tegen bloedstolsel en beroerte. Daarnaast heeft BMS verschillende andere goed lopende medicijnen in de pijplijn, waaronder Empliciti (beenmergkanker). Met een lage koers-winstverhouding van 13 en een dividendrendement van ruim 2,8 procent is Bristol Meyers Squibb aantrekkelijk.

