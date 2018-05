‘54 miljard frank winst, maar geen applaus'

Een hele dag gratis op de bus en een activist verkleed als Willem Tell. Het contrast tussen de algemene vergadering van de Zwitserse Nationale Bank en die van België is groot. 'De groene petjes kennen ze hier niet.'

De Nationale Bank van België houdt vandaag haar algemene vergadering. Naar aanleiding daarvan had De Tijd een gesprek met Aimé Scheffer, die dit jaar samen met zijn zoon Tom aanwezig was op de algemene vergadering van de Nationale Bank van Zwitserland.

Die boekte in 2017 een recordwinst van liefst 54,4 miljard Zwitserse frank (46 miljard euro). De winst was vooral te danken aan de stijging van de aandelenkoersen en de stijging van de euro tegenover de Zwitserse frank. De Zwitserse centrale bank heeft een grote portefeuille buitenlandse aandelen en obligaties.

Waarom bent u aandeelhouder van de Zwitserse centrale bank?

Aimé Scheffer: ‘In eerste instantie omdat we graag met enkele gelijkgestemde aandeelhouders actie willen ondernemen om de private aandeelhouders meer inspraak te geven bij dit soort bedrijven.’

In welke zin hebben aandeelhouders te weinig inspraak?

Scheffer: ‘Bijvoorbeeld over het dividendbeleid. Een wet uit 1907 beperkt het dividend per aandeel tot 6 procent van de nominale waarde van 250 frank of 15 frank bruto. Dat is een aalmoes in vergelijking met de koers van het aandeel, die zowat 6.000 frank bedraagt.'

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

'Het dividend is al 110 jaar hetzelfde alsof er in die periode geen inflatie is geweest. Aangezien er slechts 100.000 private aandelen zijn, keert de centrale bank amper 1,5 miljoen frank dividend uit. De aandeelhouder van de Zwitserse centrale bank kampt dus met dezelfde problemen als die van de Nationale Bank van België.’

‘De confederatie en de kantons ontvangen samen 2 miljard frank. Het grootste deel van de winst wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.’

Is er ook goed nieuws voor de aandeelhouder?

Scheffer: ‘Ik moet wel toegeven dat de aandeelhouders op de algemene vergadering in de watten worden gelegd. Zo krijgt elke aandeelhouder op de datum van de jaarvergadering een gratis treinticket voor eerste klasse dat geldig is in heel Zwitserland.'

Het dividend wordt wettelijk beperkt tot 6 procent van de nominale waarde, wat niet in verhouding is Aimé Scheffer Aandeelhouder Zwitserse centrale bank

'We mogen in Bern de hele dag gratis gebruik maken van tram en bus. Bovendien worden alle aanwezigen na de vergadering getrakteerd op een kwalitatief hoogstaande lunch.’

Hoe was de sfeer op de laatste vergadering?

Scheffer: ‘Enkele kleurrijke demonstranten wachtten de aandeelhouders op. Een van hen speelde de Zwitserse volksheld Willem Tell, met kruisboog. Maar het bleef allemaal erg braaf. Het contrast met de jaarvergaderingen van de Nationale Bank en de groene petjes van activist Erik Geenen is groot.'