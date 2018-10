'AB InBev kan beter dividend halveren'

Een opvallend 'advies' van Morgan Stanley voor het management van AB InBev . In een preview op het eerstvolgende kwartaalrapport van 's werelds grootste brouwer - 25 oktober - zoomt analist Olivier Nicolai in op het interim-dividend.

'Wij denken dat AB InBev over 2018 11 miljard dollar vrije kasstroom genereert. Maar na het dividend zal daar maar 2 miljard dollar van overblijven om de schuldenlast terug te dringen', stipt de analist aan. 'Het gevolg is dat de schuldenlast maar licht zal afnemen van 4,8 naar 4,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Mogelijk is dat onvoldoende om de A-kredietscore te handhaven.'