AB InBev verlost Bel20 van herfstmoeheid...

De meest notoire achterblijver in de Bel20 sust beleggers met een sterk kwartaalrapport. Twee andere achterblijvers, Solvay en zeker Telenet, kunnen minder overtuigen. En Ontex keldert naar een dieptepunt.

De Belgische beleggers kregen donderdag voorbeurs een paar honderd pagina's kwartaalupdates voorgeschoteld. Essentieel waren vooral de updates van AB InBev, Solvay en Telenet, drie relatieve achterblijvers bij de beurshausse tot nog toe in 2021 (zie grafiek).

Het meest frappant is hét zwaargewicht van de Brusselse beurs, AB InBev . 's Werelds grootste brouwer kende een verrassend sterke zomer. Dat laat de nieuwe CEO Michel Doukeris toe de jaarprognose voor 2021 licht te verhogen: er moet nu minimaal 10 in plaats van 8 procent winstgroei mogelijk zijn.

Het resultaat: met een spurt tot 8 procent is het aandeel AB InBev de grootste stijger op de Europese beurzen donderdag. De spurt van het zwaargewicht zet ook de Bel20 op winst. De sterindex gaat 0,7 procent hoger tot 4.240 punten.

'Dit is de eerste verhoging van de prognose in meerdere jaren', merkt analist Edward Mundy van het beurshuis Jefferies op. Hij toont zich vooral tevreden over Brazilië, een van de rendabelste markten van 's werelds grootste brouwer: 'Brazilië is de meest cruciale uitschieter in het rapport met een volumegroei van ruim 7 procent, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis'.

Solvay daarentegen, moet net als rivaal BASF gisteren ondervinden dat een sterk rapport geen garantie is op applaus. Net als bij de Duitse branchegenoot vragen beleggers zich af of de chemiereus de hogere energie- en grondstoffenfactuur vlot kan blijven doorrekenen nu de wereldeconomie lijkt af te koelen. Het aandeel Solvay maakt grosso modo pas op de plaats rond 105,8 euro.

Voor een schoolvoorbeeld van wat er gebeurt als een bedrijf de oplopende kosteninflatie niet of onvoldoende kan doorrekenen, is er buiten de Bel20 Ontex . De luierfabrikant kampt met een forse kosteninflatie (houtpulp, oliederivaten). Die veegt de besparingen die CEO Esther Berrozpe doorvoerde meer dan uit.

Het resultaat: een waarschuwing voor lagere winstmarges in 2021. Over het derde kwartaal tuimelde de marge meer dan 3 procentpunten naar minder dan 8 procent. Het aandeel viel even tot 12 procent terug naar 8,12 euro, de laagste koers ooit en goed voor de rode lantaarn op de Brusselse beurs.

Telenet legde een weinig begeesterend kwartaalrapport voor met een vlakke evolutie van de omzet en de bedrijfswinst. De telecomoperator verguldt de pil met twee andere persberichten: een bevestiging dat de zendmasten potentieel te koop staan en meer details over de meer dan een jaar geleden aangekondigde samenwerking met Fluvius voor de (dure) uitrol van glasvezel tot aan de voordeur.

De persberichten counteren deels een belangrijke reden voor de zwakke koersprestatie dit jaar: de dure cashflowvretende 'netwerkoorlog' met rivaal Proximus. De hoop is dat Telenet een deel van die factuur naar Fluvius kan doorschuiven en tegelijk het dividend (en potentiële overnames) kan veiligstellen door op de zendmasten te cashen.

Uiteindelijk blijven de analisten op hun honger zitten: 'Het gaat alleen om een niet-bindende overeenkomst met Fluvius, dus dat risico is niet weg', stipt ING-analist David Vagman aan. 'En er is bevestiging dat de zendmasten verkocht kunnen worden in het geval van een strategische deal, maar over die potentiële deal (de Waalse kabelaar VOO, red.) is er geen nieuws.'