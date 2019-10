AB InBev ziet bierverkoop weer krimpen

Tijdens de zomer is ook het winstherstel van de biergigant tot stilstand gekomen.

Een verrassing van formaat in het kwartaalrapport van AB InBev : de volumes krimpen weer, met 0,5 procent. In het tweede kwartaal boekte 's werelds grootste brouwer met 2,1 procent nog de sterkste groei in vijf jaar. Analisten rekenden gemiddeld op een groei van 0,8 procent.