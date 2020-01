AG Insurance: 'Ons rendement blijft altijd gegarandeerd'

Het hoofd Beleggingen van AG Insurance zegt dat de extreem lage rentes geen probleem vormen voor de uitbetaling van levensverzekeringen.

We weten al langer dat de lage rente druk zet op de bankensector. Ook de pensioenfondsen maken zich zorgen over het klimaat van lage rentes, omdat hun toekomstige verplichtingen daarmee meer waard worden. Maar hoe gaat het met de levensverzekeraars die voor pensioenproducten een gegarandeerd jaarlijks rendement bieden? Om dat te weten te komen spraken we met Wim Vermeir, het hoofd Beleggingen van de verzekeraar AG Insurance.

Is een levensverzekering nog wel geschikt om een pensioen op te bouwen?

Wim Vermeir: 'Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een pensioenfonds om meer rendement te behalen, maar dan is je rendement niet gegarandeerd. Belgen houden niet van dat risico en kiezen daarom vaker voor een verzekeringsproduct. Veruit het grootste deel van onze polishouders zitten in tak21 en krijgen - in tegenstelling tot tak23 - een gegarandeerd rendement. Op dit moment ligt dat met 0,25 procent vrij laag, maar in functie van onze beleggingsresultaten voegen we daar nog een extra winstdeling aan toe. Dankzij de positieve beleggingsresultaten konden we over 2018 een rendement van rond 2 procent bieden. Dat is veel voor een zeer defensieve en veilige belegging.'

'We behalen die hogere rendementen omdat we niet volledig in staatsobligaties zitten. In 2019 bestond 53 procent van de portefeuille uit staatsobligaties en 18 procent uit bedrijfsobligaties die vaak meer opleveren. Daarnaast investeren we in directe leningen aan bijvoorbeeld lokale overheden, infrastructuurprojecten of ondernemingen. Voorts beleggen we ongeveer een tiende van onze middelen in vastgoed, waar we jaarlijkse huuropbrengsten voor krijgen, en stoppen we een klein deel in aandelen. Aandelen zijn voor ons niet zo aantrekkelijk, omdat de rendementen daarop te veel fluctueren en de kapitaalkosten vrij hoog zijn.'

Zijn de gegarandeerde rendementen veilig als de rente verder daalt?

Vermeir: 'We hebben klanten die jaren geleden instapten met een gegarandeerde rente van 4,75 procent per jaar. Ik krijg dan weleens de vraag hoe we dat kunnen blijven betalen bij de huidige lage rentes. Het antwoord is dat we ons beleggingsbeleid altijd strikt afstemmen op de garanties die we bieden, waardoor we de risico's afdekken. Toen we die 4,75 procent beloofden waren de rentes veel hoger. We hebben toen in zeer lange looptijden geïnvesteerd.'

'Tegelijkertijd vragen sommige klanten waarom we nu een lager rendement garanderen, terwijl we de afgelopen jaren mooie beleggingsresultaten behaalden. Dat is om dezelfde reden, want vandaag kunnen we niet meer beleggen tegen rendementen van 4,75 procent. We moeten de belofte echt kunnen garanderen.'

'Een bijkomend voordeel van het beleggen op zeer lange termijn is dat je een hoger rendement krijgt. Daarom kunnen we in deze tijden van negatieve rentes nog altijd die 0,25 procent rendement garanderen. Maar als de rente nog verder zakt, kan het gebeuren dat we die activiteit moeten afbouwen. Als we alleen nog maar een negatieve rente kunnen garanderen denk ik dat daar weinig animo voor zal zijn.'

Hoe evolueert de rente de komende jaren?