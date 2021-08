ARK-fonds van 'Queen Cathie' botst op groeiende scepsis

Wood doet dat door geconcentreerde posities te nemen in bedrijven die disrupties moeten ontketenen maar vaak nog verlieslatend zijn. Ze is niet te beroerd om een waarde van 3.000 dollar te kleven op het aandeel Tesla, zoals ze in maart deed toen de autobouwer met een koers rond 650 dollar al heel duur noteerde. Ook toen lanceerde Bloomstran een Twitter-spervuur, en van Burry is geweten dat hij short zit op Tesla. Toevallig is dat veruit de grootste positie in de ARKK-portefeuille (zie tabel).

Meme-aandelen

Maar voorlopig is het momentum zoek. Nervositeit over dure groeiaandelen en een stijgende rente bieden tegenwind, met een verlies van 7 procent voor ARKK sinds het jaarbegin. In juli vloeide netto bijna 1 miljard dollar beleggersgeld weg, wat het totaal beheerd vermogen op 22,5 miljard dollar brengt. Intussen is een record van 12 procent van de ARKK-aandelen geshort, terwijl ook een specifieke ‘Short ARKK ETF’ in de maak is die het makkelijker moet maken om tegen Wood te speculeren. Een shortproduct gericht tegen één fondsbeheerder is uitzonderlijk, wat meteen aangeeft hoe invloedrijk ‘Queen Cathie’ geworden is.