AXA IM verkiest Amerikaanse aandelen boven Europese

De budgettaire stimulus in de VS is dubbel zo groot als in Europa, zegt Gilles Moëc, de hoofdeconoom van de vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

De Amerikaanse economie is veel veerkrachtiger dan de Europese, blijkt uit de vooruitzichten die AXA IM dinsdag heeft voorgesteld. De vermogensbeheerder verwacht dat de Amerikaanse economie in 2020 slechts met 3,4 procent krimpt en in 2021 met 4,6 procent groeit. In de eurozone zakt de activiteit dit jaar met een forse 7,7 procent en groeit de economie volgend jaar met 3,7 procent.

De sterkere prestatie van de Amerikaanse economie is onder meer te danken aan het begrotingsbeleid. 'We hebben in de VS een enorme stimulus gezien bij de eerste golf van de pandemie', zegt Moëc. Hij raamt de Amerikaanse budgettaire stimulus op 10 procent van het bruto binnenlands product in 2020 en 5 procent in 2021. De steun is daarmee dubbel zo groot als in de eurozone, zowel dit als volgend jaar.

ECB

Moëc waarschuwt ook dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet onbeperkt obligaties kan opkopen om de economie kan ondersteunen. 'De ECB zal deze week voor de laatste keer een grote inspanning lanceren, maar ze nadert stilaan haar limieten. De Amerikaanse centrale bank is vrijer.'

De ECB vergadert donderdag. Economen verwachten extra obligatieaankopen van zowat 500 miljard euro en bijkomende ultragoedkope kredieten voor de Europese banken om de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen op peil te houden.

De aandelenmarkten kijken verder dan de vallei. Serge Pizem Beleggingsstrateeg AXA IM

AXA IM is optimistisch over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. 'De aandelenmarkten kijken verder dan de vallei', zegt beleggingsstrateeg Serge Pizem. Hij merkt op dat de koers-winstverhouding van aandelen minder is gestegen dan het overschot aan liquiditeit. Doorgaans bestaat er een sterke correlatie tussen beide. Bovendien is het dividendrendement van de meeste aandelen hoger dan het rendement van obligaties die bedrijven uitgeven.

Groeimarkten

De vermogensbeheerder heeft een voorkeur voor Amerikaanse aandelen en voor aandelen van groeilanden. 'De zwakke dollar, de lage rente en de heropleving van de Chinese economie zijn goed nieuws voor de groeimarkten', zegt de econome Irina Topa Serry.

AXA IM ziet potentieel in Europese bankaandelen.

De houding van AXA IM tegenover Europese aandelen in het algemeen is neutraal. De vermogensbeheerder verwacht dat de recente sectorrotatie van technologieaandelen naar aandelen die zwaar zijn getroffen door de pandemie doorzet. Daarom ziet de vermogensbeheerder potentieel in Europese bankaandelen.