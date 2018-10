Aandeel Procter & Gamble schiet hoger na historische omzetgroei

Procter & Gamble, de producent van consumentengoederen zoals Pampers-luiers, realiseerde de hoogste omzetgroei in vijf jaar.

De voorbije kwartalen had Procter & Gamble het moeilijk door de concurrentie van ‘witte producten’ en de opmars van startups zoals Dollar Shave Club. Die laatste stuurt via een abonnementsformule scheermesjes op naar de leden. Een en ander resulteerde in een koersverlies van 12 procent sinds begin dit jaar en tot net voor de bekendmaking van de kwartaalcijfers.