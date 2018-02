‘Laat ons een kat een kat noemen: aandeelhoudersvergaderingen zijn pure tijdverspilling’, zei hij. ‘Het is een grap geworden die gekaapt wordt door mensen die geen enkele interesse hebben in de toekomstige gezondheid van het bedrijf.’

Als topman van de grootste bank van de VS loopt Dimon geregeld in het vizier van activisten, en dat was bij de vorige jaarvergadering van JPMorgan Chase niet anders. Terwijl betogers voor de deur samentroepten, moest de best betaalde CEO van zijn sector schermen met priemende vragen van kleine aandeelhouders. Iedereen die een aandeel van JPMorgan bezit - of zelfs leent - mag een vraag indienen.