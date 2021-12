'Aandelen bieden goede bescherming tegen inflatie'

De bedrijfswinsten zullen flink stijgen omdat de wereldeconomie in 2022 sterk blijft groeien. 'De economische groei in de eurozone (4,6%) zal hoger zijn dan in de VS (4%), zei beleggingsstrateeg David Ghezal. Hij verwees onder meer het Europese herstelfonds Next Generation EU. Mede daardoor zal de euro herstellen naar 1,20 dollar.