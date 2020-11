'Aandelen brengen minstens 10 procent op in 2021'

Aandelenhandelaars op de beurs van New York.

Vooral het sterke herstel van de bedrijfswinsten zal de aandelenmarkten volgend jaar doen stijgen, voorspelt Robeco. De Nederlandse vermogensbeheerder is daarmee positiever dan de consensusprognoses.

'We zijn optimistisch. 2021 wordt een goed jaar voor risicovolle activa', zei Jeroen Blokland, portefeuillebeheerder van Robeco, donderdag bij de voorstelling van de vooruitzichten voor volgend jaar.

Blokland verwacht dat meerdere coronavaccins goedgekeurd worden in de eerste helft van 2021. Maar hij merkt op dat het pad naar een nieuw normaal hobbelig wordt. 'Het beleid staat de komende maanden voor een trilemma. Het moet een afweging maken tussen economische activiteit, gezondheid en persoonlijke vrijheid. Zolang er geen vaccin is, is het niet mogelijk die drie doelstellingen tegelijk te realiseren.'

Economisch herstel

Toch is Blokland positief gestemd. 'Het monetair en begrotingsbeleid zullen soepel blijven en elkaar versterken. De economische activiteit zal eind 2021 weer ongeveer even hoog zijn als net voor de start van de coronacrisis.' Daarmee is Blokland positiever dan de consensusprognoses. Voorts voorspelt hij dat de inflatie en de bedrijfswinsten zullen opveren van het huidige lage niveau en dat de geopolitieke spanningen zullen afnemen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Een periode van economisch herstel leidt doorgaans tot een stijging van de koers-winstverhouding van aandelen en een toename van de winst per aandeel, signaleert Blokland. Hij onderstreept dat de stijging van de bedrijfswinsten in 2021 de drijvende kracht van de beurzen wordt. Robeco voorspelt dat aandelen volgend jaar een return (koersstijging plus dividend) van 10 tot 16 procent opleveren. Dat is ongeveer het dubbele van het langetermijnrendement van aandelen.

We verwachten een inhaalbewging van cyclische aandelen en waarde-aandelen, vooral buiten de VS. Jeroen Blokland Portefeuillebeheerder Robeco

Aandelen die dit jaar afgestraft zijn, zullen volgens Blokland een comeback maken. 'We verwachten een inhaalbeweging van cyclische aandelen en waardeaandelen, vooral buiten de VS. Daardoor zullen niet-Amerikaanse aandelen gemiddeld beter presteren dan Amerikaanse aandelen. Technologieaandelen zullen niet beter presteren dan gemiddeld.'

Grondstoffen

Niet alleen voor de beurzen, maar ook voor de grondstoffenmarkten wordt 2021 een goed jaar. Blokland: 'Vraag en aanbod zullen meer in evenwicht zijn dan dit jaar. Het wereldwijd economisch herstel, dat wordt geleid door China, zal de prijs van industriƫle metalen doen stijgen. De prijs van edelmetalen zal ook stijgen, maar de rugwind zal zwakker zijn dan in 2020.' De goudprijs steeg deze zomer voor het eerst boven 2.000 dollar per ounce.

In het obligatieluik van de portefeuille zullen 'high yield obligaties' (rommelobligaties) het meest opbrengen. De stijging van de wanbetalingen is volgens Blokland relatief beperkt omdat de regeringen een soepel begrotingsbeleid voeren. Hij verwacht dat de munten van de groeilanden gedeeltelijk herstellen na de forse daling van dit jaar. Onder meer de Braziliaanse real en Turkse lira kregen zeer zware klappen.

Staatsobligaties verliezen waarde in 2021. Jeroen Blokland Portefeuillebeheerder Robeco