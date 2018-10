Aandelen zitten in greep van groeizorgen

De nieuwe verkoopgolf op de beurzen dinsdag wijst erop dat beleggers zich zorgen maken over de economische groei. ‘De voorlopende sectoren beginnen van hun pluimen te laten.’

Het was dinsdag weer een baaldag op de beurzen, andermaal ingeleid door een bruuske ommekeer in China. De forse Chinese winst tijdens de voorgaande twee beursdagen - na de sussende woorden van de overheid en de toezichthouders - werd grotendeels weggevaagd. Hernieuwde zorgen over de Chinese economie duwde de Shanghai Composite-index 2,3 procent lager.

Europa en de VS deelden in de klappen. Ook daar neemt de bezorgdheid over de groei toe. Dat werd dinsdag geïllustreerd met enkele tikken voor aandelen uit sectoren die typisch als eerste een omslag in de economie voelen. Zo verloor het Nederlandse Randstad, ’s werelds op een na grootste uitzendgroep, 2,4 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. De omzet bleef in het derde kwartaal licht onder de verwachting. De groep voorziet in de laatste drie maanden van het jaar geen beterschap in Europa.

Met het Oostenrijkse AMS kreeg ook een vertegenwoordiger uit een andere voorlopende sector - die van de halfgeleiders, een cruciale grondstof voor de technologiesector - een oplawaai na teruggeschroefde prognoses. De leverancier van Apple verloor ruim een kwart van zijn beurswaarde. In de VS was er een afstraffing voor Caterpillar (-7% rond 18 uur), een populaire barometer van de economie. De fabrikant van bouw- en mijnmachines waarschuwde voor de impact van hogere kosten.

‘Een aantal voorlopende barometers wijst erop dat de wereldwijde groei terugvalt, nadat de Europese en de Chinese economie al sinds het voorjaar teleurstellen. Je merkt dat voorlopende sectoren als halfgeleiders van hun pluimen laten, wat doet vermoeden dat ook in andere sectoren een vertraging zit aan te komen’, zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België.

Hij wijst nog op de Zuid-Koreaanse export, die erg conjunctuurgevoelig is. In september viel die jaar op jaar met ruim 8 procent terug, terwijl de export een jaar geleden nog 35 procent was gegroeid.

Groeivertraging

‘Beleggers anticiperen op een mogelijke groeivertraging door voorzichtiger te worden, wat in combinatie met de vrij dure beurzen en de stijgende Amerikaanse rente resulteert in soms scherpe reacties’, zegt Vanden Houte. Dat laatste manifesteert zich in de afstraffing van aandelen die tegenvallende bedrijfsresultaten of groeiverwachtingen bekendmaken. ‘Omgekeerd zie je dat bedrijven met goede resultaten, denk aan de Amerikaanse banken, nauwelijks beloond worden op de beurs’, signaleert Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Gijsels kijkt daarom uit naar de beleggersreactie op de resultaten van techmastodonten als Amazon en Microsoft later deze week. ‘Ik denk dat ze goede resultaten zullen bekendmaken: zullen ze daarvoor beloond worden, of zullen beleggers winst nemen omdat ze geloven dat de volgende kwartalen minder zullen zijn? De prognoses die het management meegeeft worden alvast belangrijker.’

Of beleggers zich schrap moeten zetten voor een heuse recessie in plaats van enkel een groeivertraging, is volgens Vanden Houte voorlopig moeilijk te zeggen. Zo kent de chipsector typisch kortere cycli dan die van de brede economie, zodat een terugval voor de halfgeleiders niet noodzakelijk een recessie aankondigt. ‘Maar wegens de late fase van de economische cyclus kan je je afvragen of de chipsector ditmaal geen neergang aankondigt.’

‘Historisch gezien slaat de beurs om zodra duidelijk is dat de economische groei negatief zal worden’, vervolgt Vanden Houte. ‘De beurs loopt daar maximaal zes tot negen maanden op vooruit, wat vandaag zou betekenen dat we vanaf het tweede kwartaal van 2019 negatieve groei kunnen krijgen en we nu dus in een berenmarkt (beursdaling met minstens 20 procent, red.) zitten. Maar ik verwacht een mogelijke recessie eerder vanaf de tweede jaarhelft van 2019.’

Opflakkering

Dat zou meteen betekenen dat de beurs nog respijt heeft en een opflakkering mogelijk is. Gijsels houdt daar rekening mee. ‘De realiteit is dat de beurs technisch gezien zwaar oververkocht is. Het is dus goed mogelijk dat de beurs zich de komende dagen of weken herpakt, zeker als een van de geopolitieke donderwolken zou verdwijnen, zoals bij een akkoord over de brexit of een nieuwe Italiaanse begroting.’