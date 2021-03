Aandelenmarkten stijgen na sterk jobrapport in VS

De Amerikaanse economie heeft in februari veel meer banen gecreëerd dan verwacht. De beurzen reageren positief.

De arbeidsmarkt in de VS herstelt sneller dan verwacht, blijkt uit het maandelijkse rapport van het ministerie van Arbeid. Het aantal jobs steeg in februari met 379.000, bijna dubbel zoveel als de verwachte 200.000. Bovendien werd de jobcreatie van januari opwaarts herzien tot 166.000. De werkloosheidsgraad verminderde onverwacht met 0,1 procentpunt naar 6,2 procent.

De stijging van de werkgelegenheid is vooral te danken aan de versoepeling van de lockdown in sommige staten. Het aantal arbeidsplaatsen in de horeca groeide met 322.000. Maar er zijn nog altijd 9,5 miljoen banen minder dan in februari vorig jaar, net voor de start van de pandemie.

'We verwachten in maart en april nog betere cijfers, omdat meer gouverneurs de beperkende maatregelen zullen versoepelen', zegt ING-econoom James Knightley. Texas heropent volgende de economie volledig. Bovendien zal het Congres wellicht snel een stimuluspakket van 1.900 miljard dollar goedkeuren.