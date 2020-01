Aandelentips om binnen tien jaar te oogsten

Welke aandelen kunnen het komende decennium uitblinken? Negen experts geven hun tips. Met kwaliteitsholdings en enkele solide bedrijven die leiden in megatrends als duurzaamheid, technologie of vergrijzing komt u al ver.

De voorbije tien jaar leverde de Belgian All Share Index, inclusief dividenden, een rendement van 99,9 procent netto op. De verdubbeling van de index met alle Belgische aandelen verhult de enorme schommelingen van winnaars en verliezers. Wie erin slaagde de sterren eruit te pikken en de pineuten te vermijden, scoorde nog veel beter.

We vroegen enkele experts naar hun tips voor het komende decennium. Welke aandelen kunnen binnen tien jaar een superieur rendement realiseren? Welke kunnen profiteren van nieuwe tendenzen in de maatschappij, van de blijvende waarde van hun producten of diensten, of van hun strategie op de lange termijn?

De beursspecialisten nuanceren dat het belangrijk blijft uw beleggingen te blijven opvolgen. ‘Aandelen in je portefeuille steken zonder er nog naar om te kijken is geen verstandige zaak’, stelt Bart Goemaere van BeursTips. ‘In de eerste plaats mis je een deel van de samengestelde interest door je dividend niet te herbeleggen. Maar het grootste risico is dat onverwachte gevaren opduiken. Af en toe moet je checken of zich geen dramatische toestanden voordoen. Een bedrijf is actief in een dynamische wereld die continu en steeds sneller verandert. Sommige bedrijven hebben te veel schulden of kunnen hun businessmodel niet snel genoeg aan die veranderende wereld aanpassen.’

Superbelegger Warren Buffett koopt naar eigen zeggen alleen aandelen die hij met plezier bezit als de beurs morgen tien jaar sluit. Pierre Huylenbroeck Uitgever Mister Market Magazine

Toch is een beleggershorizon van een decennium niet te lang. ‘Superbelegger Warren Buffett koopt naar eigen zeggen alleen aandelen die hij met plezier bezit als de beurs morgen tien jaar sluit, en je dus tien jaar lang de aandelen niet kunt verkopen’, zegt Pierre Huylenbroeck van Mister Market Magazine. ‘Als we die redenering volgen, kiezen we best voor bedrijven die vlot op wijzigende omstandigheden kunnen inspelen. Bijvoorbeeld geen leverancier van componenten voor bepaalde klanten, want op een dag kan een klant afhaken of een verbeterde versie van de component de markt overspoelen. Wat dan wel? Aanbieders van een product voor de massaconsumptiemarkt bijvoorbeeld. Niet eender welk product, maar eentje met een leger trouwe fans die niet zomaar naar de concurrent gaan lopen. Coca-Cola is het oervoorbeeld. In België kan je daarvoor terecht bij Lotus Bakeries .’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Megatrends

Ook solide bedrijven die zullen profiteren van megatrends, zoals de technologische versnelling en de opkomst van artificiële intelligentie, zitten in veel lijstjes. ‘Het interessante aan die megatrends is dat beleggers die vaak op korte termijn overschatten maar op lange termijn onderschatten’, zegt Rudy De Groodt van BNP Paribas Fortis. ‘Denk aan technologiespelers als Melexi s, de Nederlandse halfgeleiderbedrijven ASML of ASMI , de Franse chipmaker STM of het medtechbedrijf Philips .’

Duurzaamheid wordt belangrijker, maar je mag er niet tegen eender welke prijs op inspelen. Kristoff Van Houte, Kroffinvest

Door de klimaatverandering zullen ook veel bedrijven die de wereld duurzamer maken uitblinken, redeneren de experts. ‘Duurzaamheid wordt belangrijker, maar je mag daar niet tegen eender welke prijs op inspelen’, waarschuwt Kristoff Van Houte van het blad Kroffinvest. ‘Betaal niet te veel. Omgekeerd zou ik vandaag ook geen steenkoolmijn kopen omdat die goedkoop noteert.’

‘In dit klimaat van lage rente blijft ook het dividend belangrijk’, gaat Van Houte verder. ‘Het is het enige inkomen op een investering die een belegger nog kan krijgen. En we leven in woelige tijden. Een goede trackrecord over een voldoende lange periode is cruciaal om de uitdagingen van de toekomst succesvol aan te pakken.’

Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger, benadrukt dat je voldoende moet diversifiëren om een portefeuille voor de komende tien jaar samen te stellen. ‘Dat kan via goed geleide holdings. Het is hun kerntaak zich aan de veranderende samenleving aan te passen. Of via trackers (beursgenoteerde fondsen die de prestatie van een beursindex schaduwen, red.) met voldoende onderliggende aandelen.’

Bakelants verwijst naar een artikel van begin vorig jaar in deze krant, waarvoor hij tips gaf voor aandelen die u onder uw matras kunt leggen om nooit te verkopen. ‘Tien of twintig jaar maakt geen verschil. Daarom blijf ik bij dezelfde namen: de holding Sofina, een tracker op de MSCI World Index waarmee je de wereldbeurs volgt, en de koekjesbakker Lotus Bakeries.’

Hoewel de experts keuze hadden uit honderden aandelen op de Euronext-beurzen, kwamen ze met opvallend veel dezelfde namen op de proppen.

Sofina

Met vijf nominaties is Sofina de onbetwiste koploper. ‘De holding van de familie Boël heeft een uitstekend trackrecord in waardecreatie, wat we de volgende jaren zien aanhouden’, argumenteert De Groodt. ‘Bij de wereldwijde zoektocht naar interessante bedrijven ligt de nadruk op vier sectoren: consumptiegoederen, de digitale transformatie, onderwijs en gezondheidszorg. Sofina speelt daar ook op in. Private equity - niet-genoteerde ondernemingen - maakt 80 procent van de portefeuille uit. Via Sofina krijgen beleggers toegang tot beloftevolle groeibedrijven die anders onbereikbaar zijn.’

‘Sofina investeert als geduldige minderheidsaandeelhouder in Colruyt en Danone, maar ook in IT-groeiers als The Hut, Byju’s en MissFresh, en in ’s werelds meest gerenommeerde durfkapitaalfondsen. Wij hoeven de volgende tien jaar de markt niet in het oog te houden, Sofina doet dat voor ons’, vat Huylenbroeck samen.

Umicore

‘Dit is onze duurzame beleggingstip’, zegt Stefan Pintjens van Test-Aankoop Invest. ‘De materiaaltechnologiegroep is actief op drie markten: de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen via katalysatoren, de recyclage van edele metalen, en kathodematerialen voor herlaadbare batterijen. Stuk voor stuk domeinen die zullen profiteren van de strengere uitstootnormen en de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. De sterke marktpositie van Umicore leidt ertoe dat marktleiders zoals LG Chem en Samsung SDI met het bedrijf in zee gaan.’

Pintjens waarschuwt er wel voor je met technologiebedrijven als Umicore alert moet blijven. ‘Dit is een aandeel voor de actievere belegger. Als nieuwe technologieën opduiken of de marktomstandigheden volledig omslaan, kan je misschien beter verkopen.’

Degroof Petercam voorspelt een sterk winstherstel bij Umicore, nadat de vraag naar elektrische batterijen in 2019 getroffen werd door lagere subsidies in China. Peking heeft intussen aangekondigd dat het dit jaar niet in de subsidies snoeit. De opmars van de edelmetaalprijzen moet dan weer de recyclagetak ondersteunen.

Lotus Bakeries

‘Het bedrijf heeft een vast en succesvol patroon voor de uitrol van het Lotus-koekje in verschillende regio’s. Alleen al in de VS en China is er nog een enorm potentieel, maar ook in de mature regio’s in West-Europa blijft Lotus groeien’, stelt Degroof Petercam.

Tegen 29 keer de winst is Lotus niet goedkoop, maar daar staat een solide groei tegenover. ‘Voor 2021 rekenen we op een winst van meer dan 100 euro per aandeel. Dat is een stijging met 30 procent in drie jaar. Weinig bedrijven kunnen dat voorleggen’, zegt Bakelants.

GBL

GBL zal aan het eind van het komende decennium niet langer met een korting noteren. Stefaan Casteleyn, 1Vermogensbeheer

Met GBL verschijnt de tweede holding in de lijst. ‘In tegenstelling tot sectorgenoten als Ackermans & van Haaren of Sofina noteert GBL nog altijd met een hoge korting van 25 procent,’ zegt Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer. ‘Het is een werk van lange adem, maar ik ben ervan overtuigd dat GBL aan het eind van het komende decennium niet langer met een korting zal noteren. Sinds enkele jaren wordt GBL als een actieve investeringsmaatschappij gerund. Daarnaast kunnen participaties zoals Adidas - inspelend op de trend van sportieve en casual kleding - of Umicore - dankzij de opmars van de elektrische wagen - de intrinsieke waarde fors doen groeien. Het dividendrendement van meer dan 3 procent biedt steun. GBL heeft de jongste 15 jaar zijn coupon nooit laten dalen.’

Sipef

‘Na het tegenvallende 2019 staan de sterren veel gunstiger voor de plantageholding’, zegt onafhankelijk analist Gert De Mesure. ‘Strengere en nieuwe duurzaamheids- en andere criteria prijzen kleinere producenten uit de markt, wat op termijn het aanbod van palmolie zal beperken. De vraag neemt daarentegen toe door de stijgende bevolking en het gebruik van biodiesel. Sipef heeft een ambitieus expansieprogramma in Zuid-Sumatra lopen. In 2018 produceerde het er 8.000 ton, dit jaar wellicht 20.000 ton en tegen 2029 moet dat 200.000 ton zijn.’

Andere kanshebbers

Bij de andere tips zitten nog veel ‘duurzame’ namen, zoals Engie , dat van de omwenteling naar alternatieve energie zijn speerpunt heeft gemaakt. Suez is goed geplaatst om te profiteren van de groeiende business in afvalverwerking en hergebruik. Wie denkt dat wagens autonoom zullen rijden, kan zaken doen met Melexis of X-Fab . De almaar grotere kapitaalkrachtige klasse in Azië moet de luxegroep LVMH structureel doen uitblinken. TINC , Care Property en Elia bieden zicht op zekere kasstromen op zeer lange termijn.

Ook goud duikt op. ‘Het biedt bescherming tegen de toenemende schulden bij de overheden en het gelddrukbeleid van de centrale banken’, zegt Bart Goemaere, die voorts alleen holdings tipt.