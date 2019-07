Aantal Belgische dollarmiljonairs daalt naar 122.300

Dankzij de stijgende vastgoedprijzen blijft het aantal rijke landgenoten stabieler dan in andere landen.

De daling van de aandelenmarkten heeft in 2018 het aantal Belgische dollarmiljonairs met 300 doen dalen naar 122.300, blijkt uit de jaarlijkse studie van de consultant Capgemini. De beurs van Brussel zakte vorig jaar met 15,1 procent.

Niet slecht

'België doet het niet slecht', zegt Robert van Eijk van Capgemini. 'We kunnen zeggen dat het aantal rijken met een daling van 0,2 procent ongeveer stabiel bleef. Dat is onder meer te danken aan de vastgoedprijzen, die met 1,6 procent stegen.' In Europa daalde het aantal miljonairs met 0,5 procent en wereldwijd met 0,3 procent.