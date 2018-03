Ablynx tekent voor kortste Bel20-carrière ooit

Dinsdag 4 april. Die dag start de beursexit van Ablynx . Sanofi kondigde in januari een bod aan van 3,9 miljard euro of 45 euro per aandeel en financiert de miljardendeal met goedkope schulden . Het formele overnamebod start op 4 april en loopt tot 4 mei, het prospectus van het bod verschijnt op 3 april op Ablynx' website.

Bel19

Het bod betekent ook dat Ablynx zo goed als zeker voor de kortste Bel20-carrière uit de 27-jarige geschiedenis van die beursbarometer tekende. De Brusselse beurs besloot eerder deze maand verrassend Ablynx in de korf op te nemen, ten koste van Bekaert . Dit ondanks de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het bod nakend was. ' We passen de regels strikt toe ', klonk het.

Dat is een record, even abstractie gemaakt van Cumerio dat bij de afsplitsing van Umicore in 2005 één dag in de Bel20 noteerde. Thrombogenics verdween in 2014 na één jaar uit de Bel20, idem voor Nyrstar - na de eerste Bel20-doortocht - in 2009. Real Software en Telindus hield het rond de eeuwwisseling anderhalf jaar vol, Recticel bij de start van de Bel20 in de vroege jaren 90 minder dan twee jaar.