Activist Bill Ackman heeft zelf last van activist

De bekende beleggersactivist Bill Ackman kampt zelf met een lastige aandeelhouder: British Empire Trust.

De 130 jaar oude holding British Empire Trust heeft haar belang in Ackmans beursgenoteerde fondsengroep Pershing Square Holdings gevoelig opgedreven naar zowat 2,5 procent van het kapitaal. British Empire wil dat Ackman iets doen om de hardnekkige korting van 24 procent bij Pershing weg te werken.

'Bill Ackman is een van de luidst roepende activisten ter wereld. Maar dat maakt hem kwetsbaar voor de beschuldiging van hypocrisie als hij zijn eigen discount niet eens kan wegwerken', zei manager Joe Bauernfreund van British Empire aan het blad MoneyWeek. De in Londen genoteerde holding gelooft wel in Ackman. De hefdge fund-groep is de grootste investering van British Empire, goed voor 9 procent van de intrinsieke waarde.

Pargesa en D'Ieteren

British Empire Trust beheert een portefeuille van zowat 1 miljard pond (1,13 miljard euro) en investeert alleen in bedrijven die met een grote korting op hun intrinsieke waarde noteren. Ze doet dat in beleggingsfondsen, andere genoteerde familiale holdings, en overgekapitaliseerde Japanse bedrijven. De korting van de portefeuille bedraagt gemiddeld 33 procent, terwijl British Empire zelf nog eens met een korting van 10 procent noteert. De groep bezit onder meer belangen in Pargesa , de Zwitserse holding boven GBL , en in D'Ieteren .