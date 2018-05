Activist dreigt met juridische actie tegen Nationale Bank

Activist Jaak Van Der Gucht stelt de bestuurders van de Nationale Bank in gebreke om een hoger dividend af te dwingen. Hij dreigt met nieuwe juridische stappen over drie weken.

Van Der Gucht geeft de strijd tegen de Nationale Bank niet op, bleek dinsdag in de marge van de algemene vergadering. Hij viseert nu de zogenaamde seigneuriage-inkomsten die de Nationale Bank betaalt aan de overheid. Seigneuriage is de opbrengst die de Nationale Bank boekt op de uitgifte van bankbiljetten.

‘De overheid krijgt elk jaar honderden miljoenen als vergoeding voor seigneuriage’, onderstreept Van Der Gucht. ‘Maar de Europese Centrale Bank zegt dat de seigneuriage geen inkomsten meer oplevert omdat de rente is gedaald naar nul.’

Van Der Gucht heeft per brief de zeven directieleden en de regenten van de Nationale Bank in gebreke gesteld. Zij vormen samen de regentenraad, het equivalent van de raad van bestuur bij een gewone onderneming. De regenten worden voorgedragen door de sociale partners en de minister van Financiën.

De activist geeft de leden van de regentenraad een drietal weken om te reageren op zijn vragen. Als hij geen bevredigend antwoord krijgt, komt er wellicht een nieuwe juridische procedure.

De Nationale Bank verwierp op de algemene vergadering de kritiek van Van Der Gucht. ‘De seigneuriage-inkomsten omvatten veel meer dan de opbrengst van de uitgifte van biljetten’, beklemtoonde directeur Tom Dechaene. ‘Ze omvatten alle monetaire inkomsten en bedroegen vorig jaar 980,5 miljoen euro.’

Van Der Gucht betwist dat. ‘Seigneuriage is de opbrengst van de uitgifte van bankbiljetten. Ik zet door.’ Het hof van beroep moet zich nog uitspreken over een andere actie van Van Der Gucht in verband met de jaarrekening van de Nationale Bank.

Net als de vorige jaren was de jaarvergadering alweer een urenlang dovemansgesprek tussen de directie en de activisten Erik Geenen en Jaak Van Der Gucht. Maar er waren geen incidenten.

Geenen vroeg in de loop van de vergadering minstens tien keer: ‘Is het goud van de Nationale Bank of van de staat?’ Hij kreeg lang geen duidelijk antwoord. Vicegouverneur Pierre Wunsch zei dat de wereld niet altijd zwart of wit is, maar soms grijs. Hij toonde het blauwe jaarverslag en vroeg aan Geenen: ‘Is de kaft zwart of wit?’ Geenen antwoordde: ‘De kaft is geel.’

Schermvullende weergave Jaak Van Der Gucht. ©Thomas De Boever

Later antwoordde directeur Tim Hermans: ‘Het goud is juridisch eigendom van de Nationale Bank. Maar het is een doelvermogen dat alleen bruikbaar is voor opdrachten van algemeen nut. Aandeelhouders hebben er geen recht op.’

Dechaene deelde mee dat een provisie van 19 miljoen euro is aangelegd voor de uitstapregeling van oudere personeelsleden. Medewerkers die over zes maanden tot drie jaar de pensioenleeftijd bereiken, kunnen vervroegd stoppen met werken met behoud van een deel van hun loon. Dat kreeg veel kritiek omdat het net de Nationale Bank is die in haar rapporten zegt dat de Belgen langer moeten werken.

Wunsch gaf toe dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties. Van de 26 onderdirecteurs, het hoogste niveau onder het directiecomité, zijn er slechts twee vrouwen. Bij de 149 ‘senior medewerkers’ zijn er 21 procent vrouwen. ‘Dat percentage is verdubbeld sinds 1999, maar de verbetering gaat te traag’, erkende de vicegouverneur.

De omstreden voordracht van Cédric Frère tot regent kwam slechts even aan bod. ‘Is het normaal dat die functie overgaat van vader op zoon?’, vroeg Geenen.

De Nationale Bank gaf aan dat zij hier niet zelf over beslist. De amper 34-jarige Frère, die zijn vader Gérald opvolgt, is op vraag van de MR voorgedragen door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De vergadering duurde zes en een half uur.