Aedifica lanceert geldronde van bijna half miljard

Met de zevende kapitaalverhoging in tien jaar financiert de Belgische specialist in zorgvastgoed de snelle expansie, tot in Finland toe.

Aedifica , de beursgenoteerde uitbater van zorgcentra, klopt bij de belegger aan voor een stevige kapitaalverhoging. Doel is 459 miljoen euro op te halen. Dat is meteen de grootste geldronde ooit in de Belgische vastgoedsector: Aedifica was zelf recordhouder met een kapitaalronde van 418 miljoen euro in 2019, om een grote Britse overname te financieren.

De kapitaalronde in cijfers 459,2 miljoen euro wil Aedifica ophalen, via de uitgifte van maximum 5,5 miljoen nieuwe aandelen. De uitgifteprijs beloopt 83,50 euro, een korting van 14 procent. De aandeelhouders beschikken per 5 aandelen over een voorkeurrecht om tegen die 'vriendenprijs' op één nieuw in te tekenen. Dat kan van 15 tot 22 oktober. Niet uitgeoefende voorkeurrechten worden op 23 oktober als 'scrips' geveild bij grote beleggers.

De opbrengst van de kapitaalverhoging, met voorkeurrecht voor de huidige aandeelhouders (details zie inzet), is in eerste instantie de overbruggingskredieten voor de 600 miljoen zware overname van het Finse Hoivatilat begin dit jaar af te lossen.

En de honger lijkt nog niet gestild: CEO Stefaan Gielens zegt in het persbericht de groei door 'nieuwe ontwikkelingen en overnames op de Europesee zorgvastgoedmarkt voort te zetten'. Voor die expansie klopt Gielens regelmatig aan bij de belegger. Met de huidige operatie zit Aedifica sinds 2010 aan 10 kapitaalverhogingen, waarbij beleggers in totaal ruim 1,6 miljard inbrachten.

De timing lijkt snor te zitten. De beurskoers is deels hersteld van de zware klap bij de start van de pandemie, toen in volle beurscrisis beleggers ook een grote impact op uitbaters van woon-zorgcentra vreesden. Tot nog toe lijkt de impact voor Aedifica mee te vallen. 'Door de lockdown en de onzekerheid bij het begin van de crisis lag de markt even stil, maar nu zien we opnieuw veel bewegen', zei Gielens vorige maand.