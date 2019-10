Aedifica trekt naar Amsterdamse beurs

Aedifica-CEO Stefaan Gielens volgt het voorbeeld van Retail Estates, waar CEO Jan De Nys in april 2018 de bel mocht luiden bij de eerste notering in Amsterdam

De zorgvastgoedspeler volgt het 'oranje' voorbeeld van WDP en Retail Estates.

Aedifica vraagt een tweede notering aan op de Amsterdamse beurs. Dat zegt de specialist in zorgvastgoed in een persbericht. 'De notering moet onze zichtbaarheid in Nederland als pure investeerder in Europese zorgvastgoed vergroten', zegt CEO Stefaan Gielens.

De Amsterdamse notering volgt op de forse buitenlandse expansie van de groep. Eind vorig jaar realiseerde Gielens een kwantumsprong met de aankoop van een portefeuille Britse rusthuizen voor een half miljard euro, even later volgde een kapitaalronde van 418 miljoen euro.

15% De oranje groeimarkt Per 30 juni was 15 procent van de 2,27 miljard grote Aedifica-portefeuille Nederlands

Op 30 juni was nog minder dan de helft van de 2,27 miljard grote portefeuille, 45 procent, Belgisch. Het VK was de tweede markt met 23 procent, daarna volgden Duitsland (17%) en Nederland (15%).

Aedifica volgt het voorbeeld van de specialist in logistiek vastgoed WDP en de beheerder van baanwinkelvastgoed Retail Estates. Beide groepen zetten de voorbije jaren hun forse expansie bij de noorderburen kracht bij met een Amsterdamse notering. WDP noteert intussen in de AMX, de barometer van middelgrote Amsterdamse aandelen.

In realiteit gaat het hier niet echt om een tweede 'notering'. Zoals Aedifica zelf in het persbericht aangeeft beschiikt Euronext al jaren over één centraal orderboek. De handel zal dus niet opgesplitst worden tussen Brussel en Amsterdam.

Label

Aedifica betaalt Euronext extra voor het label 'Amsterdam' naast zijn aandeel en opname in de Amsterdamse koerslijsten (en potentieel zoals WDP later opname in belangrijke Amsterdamse beursindexen), wat de naambekendheid bij grote en kleine Nederlandse beleggers een boost kan geven.

Niet dat Aedifica verlegen zit om grotere beleggersinteresse. Beleggers lopen in een onzeker economisch klimaat en eeuwige nulrentes storm voor alle aandelen die stabiele resultaten en een stevig divdiend beloven en daar hoort een zorgvastgoedspeler met langetermijncontracten zeker bij.