‘Afblazen beursgangen geen teken aan wand'

Een dag na Varo Energy, steekt ook Leaseplan zijn beursgang in Amsterdam in de koelkast. De annulaties zijn niet noodzakelijk een signaal van nakende beursellende, menen experts.

De fors gestegen nervositeit op de markten biedt voor de eigenaars niet het ideale klimaat om bedrijven naar de beurs te brengen. ‘Ten eerste willen professionele investeerders bij zoveel onzekerheid - waarbij elke tweet van Donald Trump de markten procenten lager kan duwen - zich minder engageren’, legt een handelaar uit. ‘Als ze toch meedoen bij een beursgang, tekenen ze vaak voor een lager bedrag in.'

Forse korting

'Ten tweede eisen zij wegens de beursturbulentie een hogere risicopremie. De prijs voor de aandelen moet met andere woorden het toegenomen gevaar kunnen compenseren. Dat betekent dat de eigenaars een forse korting moeten toestaan tegenover de prijs die ze wellicht begin dit jaar voor ogen hadden. In beide gevallen gaat het niet om ondernemingen die nieuwe aandelen uitgeven om een groeiverhaal te financieren, maar om bestaande aandeelhouders te laten cashen. Zulke verhalen zijn meestal minder populair.’

Het valt trouwens op dat intekenen op Europese introducties minder lucratief is dan elders. In het eerste kwartaal brachten de beursgangen op Wall Street gemiddeld 18,9 procent op tegenover 1,2 procent in Europa.

Handelaars verwijzen ook naar de tegenvallende koersevolutie van de drie laatste beursintroducties bij onze noorderburen.

De zakenbank NIBC bengelt 8 procent lager dan zijn introductieprijs. Het groothandelsbedrijf B&S vermagerde een halve procent. Alleen de maker van laadpalen Alfen biedt voorlopig een beetje rendement van 3 procent. Het valt trouwens op dat intekenen op Europese introducties minder lucratief is dan elders. In het eerste kwartaal brachten de beursgangen op Wall Street gemiddeld 18,9 procent op tegenover 1,2 procent in Europa.

Sentiment

Waarnemers menen dat het afblazen van de beursgangen niet noodzakelijk de voorbode is van meer beursellende.

‘Naar ons aanvoelen blijft het sentiment voor beursintroducties redelijk goed, getuige het grote succes van de muziekstreamingdienst Spotify op Wall Street’, zegt strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis.

‘Mogelijk stellen de eigenaars de beursgangen uit, net omdat ze een verbetering van het marktsentiment na de zomer verwachten. Fundamenteel zit het plaatje nog altijd goed. Wij verwachten een gunstig resultatenseizoen, terwijl ook de economie in vorm blijft. Zolang de geopolitieke strubbelingen de economische fundamenten niet ondermijnen, blijven wij positief. Maar zoals steeds op de beurzen: 100 procent zekerheid heb je nooit.’

‘Hoewel het momentum iets vertraagt, zien wij toch een robuuste verderzetting van de markt voor beursintroducties’, zegt ook Martin Steinbach, hoofd IPO’s (Initial Public Offerings) bij consultant EY. ‘In veel delen van de wereld blijven de prognoses goed. Wij verwachten IPO’s in diverse sectoren, met onder meer grote technologiebedrijven, introducties op meerdere beurzen tegelijk en een pak tweede noteringen.’

Geen geld nodig

Insiders menen ook dat het afblazen van de twee introducties in Amsterdam veel te maken met de individuele bedrijfsverhalen. ‘In beide gevallen gaat om aandeelhouders die het geld niet nodig hebben. Ze kunnen het zich veroorloven te wachten.’

Bij Leaseplan zijn dat de pensioenspeler PGGM, de private equity-groep TDR Capital en de zakenbank Goldman Sachs. De drie kochten het bedrijf drie jaar geleden voor 3,7 miljard euro, maar mikken nu op veel meer, tot zowat het dubbele.

‘We hebben meer tijd nodig om aandeelhouders uit te leggen waarom Leaseplan meer waard is dan zijn branchegenoten’, zei ceo Tex Gunning aan het Financieel Dagblad. ‘De beweeglijke beurs is niet de primaire reden om Leaseplan later naar de markt te brengen.’

Gunning argumenteert onder meer dat Leaseplan meer bedrijfsklanten telt, die trouwer zijn dan particulieren, en meer dividend wil uitkeren dan een sectorgenoot als het Franse ALD. ‘Wij willen 60 procent van onze winst uitkeren. En we beloven een jaarlijkse winstgroei van 10 à 12 procent, ALD komt niet verder dan 5 à 7 procent.’

Varo Energy, dat in ons land de tankstations van Makro uitbaat, is eigendom van de oliehandelaar Vitol, de investeringsmaatschappij Carlyle en de holding Reggeborgh van de steenrijke familie Wessels. Zij wilden tot 40 procent van de aandelen naar de beurs brengen, tegen een waardering van 2 miljard euro voor de onderneming.

‘Varo is een heel winstgevend bedrijf, en wist zelfs stand te houden bij de langdurig lage olieprijs. Er is geen nood om snel te verkopen. Intussen is er ruimte genoeg om de huidige aandeelhouders een riant dividend te betalen’, vertelt een betrokkene.

‘Mogelijk wil Varo ook wat wachten op hogere waarderingen in de sector’, legt Philippe Gijsels uit. ‘De waardering van oliebedrijven als Shell of de Amerikaanse reuzen houdt nog te weinig rekening met het herstel van de olieprijs.’

Bij zowel Leaseplan als Varo gaat het om miljardenoperaties. Meer nog dan bij kleine beursgangen, is het klimaat daarbij van tel om het verschil te maken tussen succes en mislukking.