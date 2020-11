Afgeschafte speculatietaks achtervolgt optiebeleggers

De fiscus probeert nog altijd de al afgeschafte speculatietaks te innen. Febelfin en sommige fiscalisten noemen de inning van de taks op opties onwettig.

'De belastingdienst in België vordert van mij speculatietaks voor meerwaarden die ik in 2016 heb verdiend op opties', signaleert een lezer van De Tijd. 'Omdat ik toen geen speculatietaks heb, betaald krijg ik een bijkomende boete van 50 procent.' De lezer nam contact op omdat De Tijd in oktober 2016 heeft geschreven dat opties zijn vrijgesteld van speculatietaks.

Er is geen wettelijke basis om een speculatietaks te innen op opties. Febelfin

De federale regering viseerde met de belasting van 33 procent meerwaarden op beursgenoteerde aandelen, opties, warrants en andere beursgenoteerde financiële instrumenten als de belegger zijn belegging binnen de zes maanden na aankoop weer verkocht. Maar Febelfin, de koepel van de banken, zei toen en herhaalt nu dat er geen wettelijke basis is om een speculatietaks te innen op opties. 'Een transfer van een optie is mogelijk, een aan- en verkoop niet. Wij volgen de interpretatie van de toenmalige minister.'

Aanpassing van de wet

Om toch de speculatietaks te kunnen innen op opties plande ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een aanpassing van de wet. Die aanpassing is er nooit gekomen omdat de nieuwe belasting snel werd geschrapt. 'We hebben beslist de speculatietaks af te schaffen, dus zijn ook alle amendementen irrelevant geworden', zei het kabinet-Van Overtveldt toen.

Ook Dirk Coveliers, fiscaal advocaat van het kantoor Tiberghien, vindt dat de fiscus geen speculatietaks kan innen op opties. 'De wettekst voldeed niet op het vlak van het belastbaar feit, zoals Febelfin zegt. Een dergelijke invordering gaat in tegen het legaliteitsbeginsel.'

Als de wet onduidelijk is, moet de wet worden geïnterpreteerd in het voordeel van de belastingplichtige. Anton van Zantbeek Fiscaal advocaat Rivus

Anton van Zantbeek, fiscaal advocaat van het kantoor Rivus, is wat voorzichtiger. 'Of opties onder de speculatietaks vallen is onduidelijk.' Maar dat betekent niet dat de fiscus de belasting kan innen. 'In de fiscaliteit geldt dat als de wet onduidelijk is, de wet moet worden geïnterpreteerd in het voordeel van de belastingplichtige.'

Contraproductief

De federale overheidsdienst Financiën is het niet eens met de interpretatie van Febelfin en de fiscaal advocaten. 'De speculatiebelasting beoogde slechts bepaalde meerwaarden op beursgenoteerde aandelen of op beursgenoteerde opties, beursgenoteerde warrants of andere beursgenoteerde financiële instrumenten waarvan het onderliggend actief uitsluitend bestond uit één of meerdere beursgenoteerde aandelen.'

Financiën zegt dat het geen informatie heeft over het aantal belastingplichtigen die de speculatietaks op opties hebben betaald. Het heeft ook geen informatie over het aantal dossiers waarin boetes zijn geheven en over het bedrag van de geïnde boetes.

De speculatietaks heeft de overheid zowat 44 miljoen gekost.

De speculatietaks werd al na één jaar afgeschaft omdat hij contraproductief was voor de schatkist. Enerzijds leverde de speculatietaks 32,4 miljoen euro op. Anderzijds deed de belasting de beursactiviteit fors dalen, waardoor de opbrengst van de beurstaks met 75,9 miljoen euro daalde. Per saldo heeft de speculatietaks de overheid 44 miljoen gekost.