Afkoeling Europese economie drukt langetermijnrente

De economische groei in de eurozone daalt in februari omdat de stijging van de bestellingen vertraagt.

De PMI-indicator, een maatstaf van de groei in de privésector, daalt in februari met 1,3 punt naar 57,5 punten. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit. Economen hadden een kleinere achteruitgang naar 58,4 punten voorspeld. In januari bereikte de indicator het hoogste peil in twaalf jaar.