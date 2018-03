Afkoeling Europese economie weegt op beurzen

De economische groei in de eurozone daalt in maart naar het laagste peil sinds begin 2017. De aandelenmarkten reageren negatief.

De Europese economie koelt sterk af, blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 ondernemingen. De PMI-indicator, een maatstaf van de groei in de privésector, zakt in maart met 1,8 punt naar 55,3 punten. Economen hadden een kleine terugval naar 56,8 punten voorspeld. De industrie verzwakt meer dan de dienstensector .

'Het verlies van momentum sinds de sterke start van begin dit jaar is nogal dramatisch', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. Het is de tweede maand op rij dat de groei duidelijk daalt. In januari bereikte de groei het hoogste peil in 12 jaar.