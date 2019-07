Afvalbedrijf klopt aan bij spaarder

De Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi lanceert een obligatielening voor particuliere beleggers die 75 miljoen euro moet opbrengen. Obligatieleningen zijn meer dan ooit hip nu de bodem onder de rente is weggeslagen.

Renewi is het bedrijf dat ontstaan is uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel en zijn Britse sectorgenoot Shanks. Met de uitgifte wil het bedrijf een uitstaande schuld van 100 miljoen euro gedeeltelijk herfinancieren, staat in het prospectus. De ‘groene’ obligatie met een looptijd van 5 jaar heeft een brutocoupon van 3 procent.

Klassiek trucje

Het effectieve rendement ligt wel een stukje lager. De obligatie wordt uitgegeven tegen 101,875 procent van de nominale waarde. U betaalt nu dus 1.018,75 euro voor elke 1.000 euro die u op de vervaldag terugkrijgt. Daardoor bedraagt het brutorendement 2,6 procent en het nettorendement na roerende voorheffing 1,7 procent. Een klassiek trucje dat tegenwoordig gemeengoed is om kleine beleggers een aantrekkelijker rendement voor te spiegelen.

'Afval bestaat niet'

Renewi is een van de grotere spelers in de Europese afvalverwerking. Het telt 8.000 werknemers, verspreid over negen landen, en is goed voor een omzet van 1,78 miljard euro. Het concern specialiseert zich in het ophalen, sorteren en recycleren van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Het haalt jaarlijks 2,7 miljard flessen en 2,2 miljard kranten op, die het opnieuw valoriseert in de waardeketen.

Het heeft een sterke positie op de Belgische markt, onder meer in het ophalen van huishoudafval. Vorige zomer kwam het bedrijf in het nieuws toen het in Gent het contract afsnoepte van de gemeentelijke afvalintercommunale Ivago na een aanhoudende staking van de Gentse vuilnismannen.

Met de uitgifte blijft Renewi werk maken van meer financiële ademruimte. Eerder haalde de groep 25 miljoen euro op via een private plaatsing en daarnaast voerde ze al enkele desinvesteringen door. In juni verkocht ze haar Canadese tak aan het Nederlandse investeringsfonds Convent Captal voor 72 miljoen euro. Het bedrijf heeft een beursnotering in Londen, maar wil later dit jaar ook naar de Amsterdamse beurs trekken.

Rush op bedrijfsobligaties

Dat de uitgifte een succes zal worden, staat bijna buiten kijf. Kleine beleggers zoeken in lage rentetijden naarstig naar rendement. En voor bedrijven zijn obligatieleningen een ideaal instrument om goedkoop kapitaal op te halen. De jongste weken haalden tal van Belgische bedrijven geld op via schuldpapier. Naast Kinepolis (225 miljoen euro), DPG Media (ex-De Persgroep, 150 miljoen euro) en Gimv (250 miljoen euro) gaat het onder meer om de materialengroep Umicore (390 miljoen euro), de staaldraadfabrikant Bekaert (320 miljoen euro) en de rederij Euronav (44 miljoen euro).

Beleggers kunnen van 5 tot 12 juli intekenen op de obligatielening van Renewi bij ING, tenzij de inschrijvingen vervroegd worden afgesloten.