Afzettingsprocedure deert Wall Street niet

De beurzen in New York trekken voorzichtig hoger naar nieuwe records. De afzettingsprocedure tegen president Trump laat beleggers koud.

De Amerikaanse beurzen trekken zich niets aan van de impeachmentprocedure die tegen president Donald Trump is gestart. Beleggers kijken naar het goede nieuws. China liet weten in nauw contact te zijn met de VS om de vorige vrijdag aangekondigde handelsdeal te ondertekenen.

Bovendien is het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering weer gedaald nadat twee weken geleden met 252.000 het hoogste peil in twee jaar was bereikt. Vorige week waren er 234.000 aanvragen, 18.000 minder. Economen hadden een nog sterkere daling verwacht (tot 225.000), maar toch is de evolutie geruststellend.

Omstreeks 17.20 uur stijgt de Dow Jones 0,4 procent tot 28.352 punten. De S&P500 schrijft 0,3 procent bij en tikt een nieuw record aan. De Nasdaq Composite gaat 0,3 procent vooruit.

Chipproducenten zitten in de lift en dat is aan Micron Technology te danken. De fabrikant van geheugencapaciteit uit Boise, Idaho zag in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 de omzet met 35 procent dalen tot 5,14 miljard dollar. Tegenover het voorgaande kwartaal kwam de omzet wel 5,5 procent hoger uit.

Micron klinkt bovendien optimistisch. Het tweede kwartaal zou ‘de cyclische bodem voor onze financiële prestatie’ moeten betekenen en zou gevolgd worden door aanhoudend herstel. Micron voegde er aan toe dat licenties van de Amerikaanse overheid te hebben gekregen om steun te verlenen en nieuwe producten te leveren aan het Chinese Huawei.

Het aandeel veert 2,9 procent op. Sectorgenoten als Western Digital en Nvidia treden in de voetsporen met koerswinsten van 2,6 en 2,4 procent.

Conagra Brands staat in de schijnwerpers nadat de voedingsgroep met beter dan verwachte kwartaalresultaten kwam en een sterke prognose voor het lopende kwartaal afgaf. In het tweede kwartaal van het boekjaar 2019/20 kwam de omzet 18,3 procent hoger uit, vooral dankzij in oktober 2018 afgeronde overname van sectorgenoot Pinnacle. De gezuiverde winst per aandeel bedroeg 63 cent, boven de analistenraming van 57 cent.