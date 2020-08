Airbnb doet aanvraag beursgang

Het verhuurplatform gaat naar de beurs nadat het sneller dan verwacht is hersteld van de coronacrisis.

Airbnb heeft zijn aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC om naar de beurs te trekken. Het verhuurplatform wilde eigenlijk al in maart stappen zetten voor zijn beursgang, maar dat was voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte.

Het bedrijf heeft veel last gehad van de gezondheidscrisis. Door de quarantainemaatregelen werden massaal reizen geannuleerd, waardoor de markt voor B&B's (Bed and Breakfast) instortte. Maar sinds de maatregelen zijn versoepeld maakt de groep een sterker dan verwacht herstel mee. In juni lag het aantal boekingen nog maar 30 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In mei bedroeg dat percentage nog 70 procent.

Verlies door corona

'Het pad dat Airbnb zonder de crisis zou hebben afgelegd zou zoveel meer indrukwekkend zijn', zegt Arun Sundararajan van Stern School of Business van de Universiteit van New York. Volgens Sundararajan is er groeiend bewijs dat investeerders denken dat technologieplatformen als Airbnb een groter gedeelte van de economie in handen krijgen.

Eerder bleek dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal met 67 procent kelderde tot 335 miljoen dollar. Daarbij dook de groep met 400 miljoen netto in het verlies. Dergelijke cijfers laten zien hoe groot de impact van het coronavirus is op de reisindustrie.