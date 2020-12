'Alles beweegt sneller dan ooit'

Volgens hoofdstrateeg Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Partners zorgt de coronacrisis voor een turbo op alles, ook op de aandelenmarkten.

NN Investment Partners (NN IP) verzamelde op zijn webevent de Europese media. We spraken met Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder via Teams. NNIP heeft 295 miljard euro onder beheer.

We zagen sinds 9 november een enorme sectorrotatie. Zijn de aandelen van de 'oude economie' de laatste weken te snel gestegen?

Valentijn van Nieuwenhuijzen: 'De realiteit van dit jaar is dat alles sneller beweegt dan ooit. Dat zagen we in maart ook. Het was misschien niet de grootste daling op financiële markten ooit, maar het ging met uitzondering van 1987 nog nooit zo snel naar beneden. Nu zie je dus ook dat zo’n rotatie tussen cyclische aandelen en technologie eigenlijk ook weer sneller gaat dan ooit. Het past bij de karakteristiek van deze crisis.'

Dat markten zo snel reageren heeft te maken met de kenmerken van deze crisis. Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofdstrateeg NN IP

'Markten zijn adaptieve systemen. Er is geen wetmatigheid in hoe markten zich moeten gedragen. Bij nieuwe crisissen gedragen markten zich weer anders. En dat de markten zo snel reageren heeft te maken met de kenmerken van deze crisis.'

'Het is ook best wel een logische reactie. Na de lockdown werden alle angsten rond covid en de lange-termijnconsequenties natuurlijk heel collectief door internationale beleggers gedeeld, waardoor al die sectoren in de verkoop gingen. Iedereen zat onderwogen in deze aandelen in zijn portefeuilles. En dan komt er ineens beter nieuws dan verwacht. Niemand had voorzien dat die vaccins zo effectief zouden zijn. De hoop was dat we eind november of december het eerste nieuws zouden krijgen en dat er een paar vaccins zouden zijn die 60 tot 70 procent effectief waren. Nu blijkt dat ineens veel beter. Dan zie je dat alle verliezers van het afgelopen jaar bijgekocht worden. Als iedereen ineens die aandelen kopen bij hetzelfde nieuws, dan zie je een snelle weg omhoog.'

Is het vet voor deze aandelen nu van de soep?

Van Nieuwenhuijzen: 'Kijkende naar het verschil tussen de aandelen die gewonnen hebben zien we nu nog een heel groot verschil. Het hoeft dus nog niet al voorbij te zijn met de opmars van de 'oude economie'. '

'Op de korte termijn zorgen de vaccins ervoor dat het gedrag in bepaalde delen van de economie zal normaliseren. Zo kan de vliegtuig- en reissector fors herstellen. Ik zie niet in waarom die niet redelijk terug kunnen naar een situatie van voor covid. Ik denk dat veel van de oude reispatronen terugkeren. Qua zakelijk reisverkeer is er een meer structurele verandering. De digitalisering van het werken zal denk ik voor minder zakelijk reisvervoer zorgen.'

'Het is dus de vraag welke delen van de economie zich normaliseren wanneer we het virus onder controle krijgen.'

Hoe kijkt u aan tegen de waardering van techaandelen?

Van Nieuwenhuijzen: 'Je hebt een uitruil tussen de structurele winnaars, de technologie-aandelen, en de rebound van de losers. Op korte termijn is die verhouding redelijk onzeker, maar op de lange termijn zijn het de technologie-aandelen die profiteren van het nieuwe normaal.'

Op de lange termijn zijn het de technologie-aandelen die profiteren van het nieuwe normaal. Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofdstrateeg NNIP

'Het enige wat techaandelen kan tegenhouden is een strengere concurrentieregelgeving. Maar ik verwacht niet dat er op korte termijn hele grote stappen genomen worden en tot die tijd blijven ze de winnaars van de aandelenbeurs.'

'Het is wel zo dat op best een aantal plekken de waarderingen hoog zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tesla heb je alle reden om vanuit het oogpunt van waarderingen voorzichtig te zijn. Al hebben we natuurlijk ook geleerd dat kijken naar waarderingen in de huidige markt geen interessante beleggingstrategie is, maar het blijft iets wat je in je overweging moet nemen.'

Hoe kijkt u naar de impact die de toekomstige president Joe Biden op de economie kan hebben?

Van Nieuwenhuijzen: 'Dat hangt ervan af. Er zijn nog twee senaatszetels, allebei in Georgia die een herverkiezing moeten houden omdat het verschil tussen de Democratische en Republikeinse kandidaat te klein was. In theorie is het mogelijk dat Democraten allebei de staten winnen, maar dat is niet zo waarschijnlijk omdat er in beide gevallen een hoger percentage kiezers was voor de Republikeinse kandidaat. Maar mochten ze die in januari toch allebei winnen, dan hebben ze een meerderheid in de Senaat. In dat geval zou Biden zijn stimuleringspakket van 2.000 tot 3.000 miljard dollar kunnen doorvoeren.'

Er is natuurlijk nog een kans dat de Democraten om alsnog de Senaat te winnen. Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofdstrateeg NNIP

'Maar ook als er geen Democratische meerderheid komt kan Biden nog op genoeg manieren de economie helpen. Hij kan de handelsbetrekkingen normaliseren, waardoor er minder economische onzekerheid is op dat gebied. Ik denk niet dat je met Biden nog op maandag wakker zal worden met het nieuws dat er zondagavond weer nieuwe tarieven zijn doorgevoerd. '

'Daarnaast kan hij de coördinatie tussen de Amerikaanse centrale bank (Fed) en het Amerikaanse ministerie van Financiën verbeteren. De keuze om voormalig Fed-voorzitster Janet Yellen op Financiën te zetten lijkt wat dat betreft de juiste.'

Schermvullende weergave