Almaar meer sombere geluiden over wereldeconomie

De handelsoorlog zet steeds meer neerwaartse druk op de wereldwijde groeiverwachtingen.

Terwijl de Amerikaans-Chinese relatie steeds zuurder geraakt, stort de Amerikaanse president Donald Trump zich sinds vrijdag ook al op een handelsoorlog met Mexico. Inmiddels buitelen de zakenbanken over elkaar heen met groeiwaarschuwingen voor de Amerikaanse economie en die van de wereld.

'De recente ontwikkelingen zullen waarschijnlijk blijvende schade opleveren voor het ondernemersvertrouwen', zegt JP Morgan. De zakenbank snijdt maandag in zijn renteverwachting voor de VS. De bank verwacht dat de Amerikaanse tienjaarsrente aan het einde van het jaar 1,75 procent zal bedragen. Dit is een stuk lager dan de eerder verwachte 2,45 procent en de huidige rente van 2,13 procent. 'Het is onwaarschijnlijk dat de groeizorgen op korte termijn zullen verdwijnen, ze kunnen zelfs verergeren', zegt de zakenbank.

'Recessie binnen negen maanden'

Ook Morgan Stanley uit zijn zorgen over de recente handelsontwikkelingen. De bank denkt dat de VS binnen negen maanden in een recessie kunnen glijden, wanneer de president zo doorgaat. Dat wil zeggen: als Trump ook de resterende 300 miljard dollar aan Chinese import met 25 procent gaat belasten. Hiermee zou Donald Trump een einde maken aan de tienjarige Amerikaanse expansie.

In navolging van Morgan Stanley verwacht ook Goldman Sachs dat de VS een belasting van 10 procent gaan heffen op de resterende 300 miljard dollar aan Chinese exportgoederen. De zakenbank verwacht dat Donald Trump eenzelfde tarief zal heffen op alle Mexicaanse producten. De bank stelt de groei met een half procent naar beneden bij naar 2 procent.

'Geen handelsakkoord tussen VS en China dit jaar'

De econoom Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Parnters zegt vandaag in een interview met De Tijd dat hij niet verwacht dat er dit jaar nog een Amerikaans-Chinese handelsdeal komt. Wanneer de overige 300 miljard aan Chinese producten wordt belast, verwacht ook hij dat er een recessie gaat komen.