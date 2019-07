Alphabet geeft Nasdaq stevige boost

Op Wall Street vertoont de Dow Jones weinig beweging. Ook na tien jaar expansie blijft de Amerikaanse economie aan een vrij stevig tempo groeien , maar in tegenstelling tot Main Street is dat voor Wall Street geen onverdeeld positief nieuws. Beleggers zijn daardoor iets minder zeker dat de eerste renteknip die de Federal Reserve volgende week zal doorvoeren, het begin van een serietje zal blijken.

Nasdaq , daarentegen, boekt stevige winst en nadert weer een recordpeil. En dat is vooral dankzij de sterke klim van één zwaargewicht, Alphabet . De Google-eigenaar profiteert van het stevige kwartaalrapport donderdagavond nabeurs. De internetreus boekte een indrukwekkende omzetgroei van 19 procent tot 38,9 miljard dollar, de nettowinst kwam ei zo na op 10 miljard dollar uit.

Een streepje info over de cloudbusiness van Google

Analisten toonden zich ook gecharmeerd door het beetje extra informatie dat Alphabet hen gunt. Het blijft zeer mondjesmaat: 13 jaar na de overname van Youtube heeft Wall Street nog altijd geen zicht op hoe rendabel 's werelds populairste comakijkkanaal is. Maar tijdens de telefonische conferentie met analisten liet Google-CEO Sundar Pichai weten dat de cloudafdeling op jaarbasis zo'n 8 miljard dollar omzet draait en 'sterk groeit'.

Toch blijft die afdeling relatief kleine tegenover de twee giganten in de 'à la carte rekenkracht' die cloud is: Amazon en Microsoft. Maar daar tobben analisten niet te zwaar over, gewoon omdat het kwartaalrapport onderstreept dat het 'moederschip' van Google - de gelijknamige zoekrobot - extreem rendabel blijft.