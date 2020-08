Alphabet haalt tegen bodemrente 10 miljard op

De Google-eigenaar is de zoveelste illustratie van 'opportunistische' geldrondes, nu de Amerikaanse centrale bank de facto de kredietmarkt is geworden.

Het eenvoudige antwoord? Omdat het kan. En zelfs bijna moét, gelet op de extreem goedkope bedrijfsschulden op dit ogenblik. Om hun geld voor tien jaar aan Alphabet toe te vertrouwen, nemen beleggers vrede met een rente van 1,1 procent. Dat is nog altijd het dubbele van de 0,55 procent op tienjarig schuldpapier van de Amerikaanse schatkist, maar een diepterecord voor het bedrijfsleven. Webgigant Amazon.com betaalde, eveneens bij een emissie van 10 miljard , in juni nog 1,5 procent op tien jaar.

Beleggers tekenen op dit ogenblik gretig alle mogelijke schuldpapier in, volgens Bloomberg beliep de vraag naar Alphabet-schuldpapier bijna 40 miljard. Dat is vooral omdat iedereen op zoek is naar dat beetje extra rendement, nu de rente op Amerikaanse overheidspapier tot een diepterecord is gezakt. Dit ondanks een Amerikaanse schuldenberg die intussen tot 26.525 miljard dollar is gezwollen. De reden: de Amerikaanse centrale bank koopt in zijn totaaloorlog tegen de pandemie bijna sneller 'tweedehands' schulden op dan de schatkist schulden kan uitgeven.