‘Als belegger ingaan tegen centrale bank is zelden goed idee'

Zolang gulle centrale banken de muziek laten spelen, moet je als belegger mee dansen. Ook omdat institutionele beleggers ver van euforisch zijn en er dus nog voldoende rek is, stelt de private bank Puilaetco.

Het is een versleten beurswijsheid, maar volgens Puilaetco vandaag zeer toepasselijk. ‘Tegen de centrale bank ingaan levert zelden iets op’, formuleert hoofdstrateeg Frank Vranken het. Ofwel: ga als belegger mee met de ‘muur aan liquiditeiten’ die de centrale banken in de markt zetten om de economie zo veel mogelijk te behoeden voor het coronavirus.

Het geld dat centrale banken in de economie pompen blijft grotendeels gevangen in het banksysteem. Op lange termijn kan dat inflatie creëren en voor problemen zorgen, maar op korte termijn is eerder sprake van een dalende inflatie door de goedkope olie en het overaanbod in de economie, meent Puilaetco-hoofdeconoom Christophe Van Canneyt. ‘Waar gaat al dat geld dan naartoe? Vooral naar de activamarkten’, zegt Van Canneyt. 'Lees: aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed.'

TINA en FOMO

'Zolang centrale banken overvloedig geld blijven spuiten, kan het naar de beurzen stromen. Met als mogelijk gevolg een inflatie van de activaprijzen’, zegt Vranken. Daar zijn twee acroniemen verantwoordelijk voor: TINA (There Is No Alternative) en FOMO (Fear Of Missing Out). Beleggers willen de trein niet missen, leert ook het succes van de Amerikaanse Robinhood-app, waarmee ze kosteloos in aandelen kunnen handelen. ‘Als kleine beleggers zien dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) alles opkoopt, tot en met bedrijfsobligaties van dubieuze kwaliteit, denkt die belegger dat er geen risico is om mee op de trein te springen’, analyseert Vranken.

Het alternatief van vastrentende activa oogt pover nu centrale banken de rente nog langer laag dreigen te houden. ‘Het rendement op staatsobligaties zal nog heel lang laag blijven, zeker in de eurozone’, voorspelt Vranken. Die lage rente is volgens hem nodig om de eurozone intact te houden en te vermijden dat een land als Italië bezwijkt onder zijn hoge en nog oplopende staatsschuld.

De lage rente is dan weer positief voor de beurzen, die nog hoger kunnen. Een simpele rekensom leert dat de koers-winstratio voor Amerikaanse aandelen naar 32 of 33 kan stijgen. De toekomstige winsten van die bedrijven worden naar vandaag omgerekend door gebruik te maken van een zeer lage rente, wat de huidige waarde een boost geeft. Centrale banken vertekenen het rekenkundige plaatje door de rente laag te houden, al heeft die spotgoedkope rente ook een reële impact, omdat bedrijven bijvoorbeeld bijna gratis kunnen lenen.

Voorkeur

Puilaecto is overwogen in aandelen, met een voorkeur voor de VS en daarbinnen tech en farma. ‘Het economisch herstel is begonnen, het monetair beleid is zeer soepel én er zijn de institutionele beleggers die nog voorzichtig zijn en niet overwogen zijn in aandelen’, legt Vranken uit. Dat laatste impliceert dat van institutionele beleggers eerder koopdruk dan verkoopdruk te verwachten valt.