'Als je geen plaats aan tafel hebt, sta je waarschijnlijk op het menu’

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) bestaat 40 jaar, en ziet dankzij de hernieuwde belangstelling voor de beurs het aantal leden groeien. Een van de doelstellingen is meer wegen op de politieke besluitvorming. 'Veel politici blinken uit in onwetendheid over de beurs.'

De VFB ging 40 jaar geleden van start als de VRB, de Vlaamse Regionale van Beleggingsclubs. Bij de oprichters horen bekende namen als de professor beleggingsleer Roland Van der Elst, de eerste hoofdredacteur van de Financieel-Economische Tijd Eugeen Machiels, de beursmakelaar Wilfried Dierickx en Romain Blockx, de oprichter van het blad De Belegger. De doelstelling was democratisch: beleggen toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek, en dat leert men het best met een groep mensen. 'Vlaanderen was toen nog een land van kasbons en spaarboekjes. Nu is beleggen in aandelen meer ingeburgerd, maar nog niet genoeg', zegt huidig afgevaardigd bestuurder Ben Granjé.

In de VS is een nieuwe generatie van jonge beleggers opgestaan, de zogehete Robinhoods omdat velen met de gelijknamige gratis tradersapp handelen. Ook in België zien onlinemakelaars het aantal klanten groeien. Stijgt het aantal leden bij de VFB?

Ben Granjé: ‘Het aantal actieve leden is opnieuw gestegen richting 6.000. Enkele jaren geleden bleek dat we een iets ouder publiek hadden, wat problematisch werd voor de toekomst. Met de instroom van jongeren zat het al een tijdje goed, via onze samenwerking met hogescholen en universiteiten. Het was vooral het werkende middensegment van 30- à 40-jarigen dat zwaar ondervertegenwoordigd was. Recent is de instroom van die leeftijdsgroep fors verbeterd. In de eerste plaats werken door de coronacrisis meer mensen thuis en hebben ze meer aandacht voor hun financiële situatie. Een tweede, misschien nog belangrijker, drijfveer is dat de beurs meer in het nieuws komt. Evenzeer met de opwaartse als met de neerwaartse schommelingen, waarbij gelukkig vaak duiding wordt geleverd om het inzicht te bevorderen. Ook de populaire media hebben ontdekt dat je met een spaarboekje op lange termijn koopkracht verliest. Dat stuurt spaarders richting de beurs.’

'Onze communicatie gaat intussen uit naar ruim 10.000 beleggers, plus de socialemedianetwerken waar we een enorme groei in bezoekers noteren. Die bredere groep omvat ook onze sympathisanten, partners en gasten. Die laatsten zijn de mensen die zich geregistreerd hebben voor een proefperiode, en van wie we natuurlijk hopen dat ze allemaal lid worden.'

Welke lessen kan de VFB die nieuwe beleggers bijbrengen?

Granjé: 'We weten dat de nieuwe beleggers, die pas na maart actief werden en enkel de opwaartse rit hebben meegemaakt, overmoedig kunnen worden. We willen hen bewust maken van de risico’s van de beurs, en dat je via het maken van een planning, een doelstelling en een grondige analyse het kaf van het koren kan scheiden. Hier speelt de VFB een belangrijke rol. Je moet eerst leren stappen voor je kan lopen, en jezelf als belegger leren kennen. We willen hen dus niet blind aanmoedigen om te beleggen, maar op een bewuste en inzichtelijke manier die past bij hun persoonlijkheid. Onder de begeleiding van ervaren beleggers wijzen we erop dat je zelf de bouwheer bent van je portefeuille. Ook als je het beheer van je centen uitbesteedt aan een bankier of vermogensbeheerder, moet je begrijpen wat ermee gedaan wordt. Het is zoals met het bouwen van een huis: je stelt een architect aan die het plan tekent, maar uiteindelijk blijf jij de verantwoordelijke.'

Moet men veel centen hebben om met beleggen te starten?

Granjé: 'Absoluut niet. Beleggen is vandaag erg democratisch. Je kan al met een zeer laag bedrag op allerlei manieren gediversifieerd investeren. Denk aan de vele holdings, trackers of investeringsfondsen die je kan kopen. We leggen ook de nadruk op de opbouw van een rijk leven. Dat is meer dan geld alleen. Het is een onafhankelijkheid opbouwen om je leven de richting uit te sturen die je zelf wilt. Winston Churchill zei ooit: ‘De geschiedenis zal aardig voor mij zijn, want ik ben van plan ze zelf te schrijven.' Dat is in mijn ogen de essentie van investeren: een spaarboekje impliceert lijdzaam ondergaan, terwijl je op de beurs vanzelfsprekend ook schommelingen ervaart, maar je bepaalt zelf hoe je er mee omgaat. De onzekerheid van beleggen is soms zwaar, maar de absolute zekerheid van verlies op het spaarboekje is waanzin.'

Wat is de doelstelling van de VFB?

Granjé: 'Die is drieledig. In de eerste plaats willen we doen inzien dat iedereen kan beleggen. Dat doen we via financiële educatie. Via ons onderwijs gebeurt dat veel te weinig.'

‘Ten tweede leggen we de nadruk op wat we financiële inclusie noemen: beleggen is er voor iedereen. Het is niet alleen weggelegd voor de rijke elite in sigarenkamers. De Benelux liep daarin voorop. De eerste beurs ter wereld ontstond in de 15de eeuw in Brugge, toen de familie Van der Beurse een vaste plaats liet optrekken voor de handel die op het plein of in hun herberg plaatsvond. Even later werd in Amsterdam een beurs opgericht, waar iedereen aandelen kon kopen voor de financiering van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of andere bedrijven. De verdeling van de winsten vond in de Benelux al veel vroeger plaats dan elders in Europa. Dat we zo vroeg een beurs hadden en dat iedereen erin kon participeren, heeft bijgedragen aan de rijkdom van de Lage Landen.

De VFB heette vroeger de Federatie van Beleggers én Beleggingsclubs. Ligt de nadruk niet meer op die clubs?

Granjé: 'Zeker wel. Een derde doelstelling is de sociale samenhang. Een belegger die op zijn eentje werkt, heeft oogkleppen op. Door ideeën uit te wisselen of te toetsen bij anderen word je slimmer.'

Waar willen jullie de komende jaren naartoe?

Granjé: ‘We willen meer spaargeld activeren. Een reserve aanhouden op een spaarboekje is op zijn plaats, maar er staat intussen een record van 292 miljard euro op. Een deel van dat geld kan beter worden gebruikt om de economie via de beurs een boost te geven. Via de beurs kan je er ook toe bijdragen dat mensen een hogere opbrengst krijgen, wat helpt bij de pensioenproblematiek.’

‘Bij de beleidsmakers horen we vooral voorstellen om beleggen meer te belasten. Veel politici blinken uit in onwetendheid over de beurs. Bepaalde strekkingen lijken er zelfs geen baat bij te hebben dat het welvaartsniveau en de onafhankelijkheid van hun kiezers stijgen. Ik hoop dus dat we veel leden winnen, zodat naarmate meer spaarders en beleggers zich aansluiten, onze stem luider klinkt bij de politiek. Want als je geen plaats aan de tafel hebt, sta je waarschijnlijk op het menu, zoals vandaag. Er zijn in België naar schatting 250.000 actieve beleggers, en als je de pensioenspaarders meetelt wel 2 miljoen. VFB geeft hen een stem, ook al zijn ze nog geen lid.'