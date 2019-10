Alzheimerhoop jaagt biotechreus Biogen 40 procent hoger

'De meest dramatische ommekeer ooit in het geneesmiddelenonderzoek', wordt de beslissing van Biogen om zijn alzheimermiddel te reanimeren omschreven.

Op een vlak Wall Street - de Dow Jones opende vrijwel stabiel - valt Biogen extra op. De biotechreus schiet bijna 40 procent hoger naar 309 dollar en krijgt er zo in één trek bijna 16 miljard beurswaarde bij.

De reden? Een miraculeuze heropstanding van aducanumab. In maart leek dat potentiële middel tegen alzheimer nog afgeschreven, nadat een team van experten vragen had gesteld bij de efficiëntie. Die dag verloor Biogen 18 miljard dollar beurswaarde, een verlies dat nu dus grotendeels weggewerkt is.

Groot was dus de verrassing toen Biogen deze ochtend meldde dat het bij de Amerikaanse farmawaakhond FDA toch een aanvraag zal indienen om aducanumab op de markt te brengen voor de behandeling van dementie, op basis van 'een nieuwe analyse van een grotere set data testresultaten'.

Als de aanvraag - die begin volgend jaar bij de FDA in de bus valt - succesvol is, zou het volgens het financieel persbureau Bloomberg 'de meest dramatische ommekeer in de geschiedenis van geneesmiddelenonderzoek' zijn.

Als aducanumab groen licht krijgt - en dat is nog een grote 'als' - zou het de eerste effectieve behandeling van alzheimer kunnen zijn. Op dit ogenblik is die er niet: 'We moeten mensen niks wijsmaken: alzheimer-middelen werken niet op het geheugen', zei Christine Van Broeckhoven, alzheimerexperte aan de Universiteit Antwerpen, vorige week nog in De Tijd.