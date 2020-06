Amazon haalt tegen bodemrente 10 miljard op

De 'alleswinkel' van Jeff Bezos heeft het geld niet meteen nodig, maar maakt net als veel Amerikaanse bedrijven gretig gebruik van de gulle sponsoring van de centrale bank.

10 miljard dollar. Dat is het bedrag dat Amazon.com 'overnight' ophaalde via de uitgifte van schuldpapier met looptijden van 3 tot 40 jaar. Die uitgifte verliep zoals Financial Times aanstipt vrijwel over de hele lijn tegen bodemrentes, bij een vraag die het aanbod drie keer overtrof.

Voor het schuldpapier op drie jaar, bijvoorbeeld, betaalt 's werelds grootste onlinewinkel 0,4 procent rente. Op tien jaar namen beleggers vrede met 1,5 procent rendement per jaar, ook een diepterecord voor de Amerikaanse bedrijvenmarkt.

CEO Jeff Bezos zit nochtans niet echt verlegen om geld. Per eind maart telde Amazon 40 miljard schulden, maar daar stonden 49 miljard cash en kortlopende beleggingen tegenover. De onlinegigant genereerde over het eerste kwartaal ook meer dan 3 miljard dollar cashflow. Dit ondanks de forse investeringen in personeel en veiligheid om de enorme toename van de vraag bij de start van de lockdown te voldoen.

Beleggers gaan er van uit dat Amazon dankzij de grote boom in e-commerce één van de grote winnaars van de pandemie is, de beurswaarde noteert met 1.230 miljard dollar dicht tegen een record.

De 'alleswinkel' zegt het opgehaalde geld voor 'algemene doeleinden' te gaan gebruiken. Volgens The Wall Street Journal aast Amazon op Zoox, een specialist in zelfrijdende auto's die bij een financieringsronde in 2018 op 3,2 miljard dollar werd gewaardeerd.

De belangrijkste reden voor de uitgifte is echter gewoon dat het 'de moment' is. Beleggers tekenen gretig in op alle mogelijke schuldpapier in de wetenschap dat de Federal Reserve dat papier vervolgens meteen 'tweedehands' zal opkopen. In zijn op 23 maart afgekondigde totaaloorlog tegen het coronavirus heeft de Amerikaanse centrale bank al voor bijna 3.000 miljard schulden opgekocht en kredietlijnen verstrekt (zie grafiek). De balans is nu meer dan 7.000 miljard dollar groot.