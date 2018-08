Amazon sloopt grens van 2.000 dollar

Een rendement van 133.333 procent sinds 1997, of 41 procent per jaar. Ook op de beurs is de alleswinkel van Jeff Bezos een allesveroverend fenomeen.

Te midden de kaalslag vandaag op de financiële markten - de Europese beurzen gingen collectief in het rood en de Turkse lira en de Argentijnse peso verloren nog maar eens terrein - blijft één aandeel onverstoorbaar stijgen: Amazon.com . 's Werelds grootste e-commercespeler klimt opnieuw 0,7 procent en noteert zo voor het eerst boven de grens van 2.000 dollar.

Het is nauwelijks nog te geloven, maar rekening houdend met de drie aandelensplitsingen die de 'alleswinkel' van Jeff Bezos in volle dotcomgekte doorvoerde, trapte Amazon zijn beurscarrière in mei 1997 tegen 1,5 dollar af.

2.400.000 Multiplicatoreffect Wie in 1997 1.800 dollar investeerde in 100 stuks Amazon, heeft nu 1.200 stuks die samen 2,4 miljoen dollar waard zijn

Dat levert op goed 21 jaar een rendement van 133.333 procent op. Tenminste voor de ongetwijfeld vooral hypothetische belegger die intekende en sindsdien steeds aan de verleiding kon weerstaan om winst te nemen.

Van 1.800 dollar naar 2,4 miljoen

Iets bevattelijker misschien: jaarlijks vertaalt zich dat in een rendement van 41 procent. Straf, aangezien volgens zowat alle handboeken financiën aandelenbeleggers al tevreden mogen zijn met een gemiddelde return van zo'n 7 procent per jaar. Wie in mei 1997 1.800 dollar neertelde voor 100 stuks, is nu de eigenaar van 1.200 stuks die samen 2,4 miljoen dollar waard zijn.

Vooral de jongste jaren gaat het hard, nu Amazon zijn dominantie in alle zowat alle sectoren van de retail in monsterwinsten begint te vertalen. Het is pas van het voorjaar van 2017 geleden dat Amazon de grens van 1.000 dollar in het vizier kreeg.

Begin dit jaar waardeerden beleggers Amazon 'maar' op 560 miljard dollar. Nu is dat 980 miljard dollar, na de iPhone-fabrikant Apple het waardevolste bedrijf ter wereld. Sinds Nieuwjaar is de beurswaarde met 420 miljard dollar gestegen. Dat is het equivalent van twee AB InBevs, met nog zakgeld over voor een KBC.