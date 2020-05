'Amazon snuffelt aan cinemareus AMC'

Een gesloten AMC-bioscoop in New York City

Drop de naam 'Amazon' in de geruchtenmolen en het resultaat is een koersexplosie.

Wall Street temporiseert even na de schizofrene voorbije beursweek. Alle beursbarometers koersten toen vrolijk hoger, ondanks een serie horrordata over de lokale economie. De Dow Jones noteert maandag 0,7 procent lager op 24.135 punten.

Net als alle cinema-uitbaters is ook wereldmarktleider AMC Entertainment zwaar getroffen door de covid-19 crisis, met een beurskoers die vrijdagavond meer dan 40 procent onder het peil van nieuwjaar lag. Dat verlies wordt nu in één trek voor ruim de helft weggewerkt: AMC schiet 39 procent hoger naar 5,73 dollar.

De Britse krant Mail on Sunday schreef dit weekend dat Amazon, de 'alleswinkel' van Jeff Bezos, rond AMC, die in het Verenigd Koninkijk eigenaar is van de Odeon-bioscopen, cirkelt. Volgens Eric Wold, analist bij beurshuis B. Riley FBR zou Amazon zo zijn eigen Hollywood-studio 'verticaal integreren' met een belangrijk afnemer, tegen een interessante prijs. Nadeel is echter dat Amazon een pak operationele leaseschulden van bakstenen cinema's op de boeken zou nemen, op een ogenblik dat er heel veel vraagtekens zijn over de langetermijnvooruitzichten en het verdienmodel van bioscopen.

Minder goed vergaat het Marriott , dat 5 procent lager koerst naar 82,33 dollar. De hoteluitbater zag over het eerste kwartaal tot 31 maart de inkomsten 7 procent zakken naar 4,68 miljard dollar. Die (nog) relatief kleine krimp veroorzaakte een kaalslag lager op de resultatenrekening: de bedrijfswinst dook 78 procent lager naar 114 miljoen dollar, netto schrompelde de winst met 92 procent ineen tot 31 miljoen dollar of 0,09 dollar per aandeel.

En dan moest de eigenlijke impact van de covid-19 crisis nog toeslaan. CEO Arne Sorensen stipt aan dat de belangrijkste parameter van de groep, hoeveel omzet Marriott per kamer gemiddeld verdient, in april met 90 procent in elkaar is gestort. Wereldwijd is een kwart van de hotels op dit ogenblik gesloten.