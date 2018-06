Amerikaans dreigement over Iran duwt olieprijs hoger

De VS rekenen erop dat de olieinvoer vanuit Iran op 4 november in elk land terugvalt naar 'zero'. Anders komen er sancties. Dat heeft een medewerker van Buitenlandse Zaken gezegd. Daarmee stellen de Amerikanen zich strenger op dan verwacht. De kopers van Iraanse olie hadden erop gerekend dat ze konden genieten van een overgangsperiode, waarin ze op zoek konden gaan naar nieuwe leveranciers. Die verwachting was gebaseerd op eerdere verklaringen van medewerkers van president Donald Trump en op de procedure onder voorganger Barack Obama.

'Een overgangsperiode is niet nodig. We vragen andere exporteurs in het Midden-Oosten om de oliemarkt voldoende te bevoorraden.' Afgelopen vrijdag besloot de OPEC om de dagproductie met 1 miljoen vaten per dag te verhogen. Iran heeft zich lang verzet tegen een hogere olieproductie omdat dit de Amerikaanse sancties tegen het land de facto mogelijk maakt, zonder de oliemarkt te verstoren. De sancties zijn het gevolg van de beslissing van de VS om uit het kernakkoord met Iran uit 2015 te stappen.