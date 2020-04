Amerikaans resultatenseizoen wordt geen pretje

Het Amerikaanse resultatenseizoen gaat dinsdag van start. Analisten zijn het erover eens dat de cijfers niet fraai zullen zijn. In deze coronatijden gaat extra aandacht naar de balansen.

Drie kanjers trekken dinsdag het eerstekwartaalseizoen in de VS op gang. Nog vóór de openingsbel in New York luidt, rapporteren de farmareus Johnson & Johnson en de banken JPMorgan Chase en Wells Fargo over de eerste drie maanden van het jaar.

Het resultatenseizoen begint onder een bewolkte hemel. Sinds maart is de westerse wereld in de greep van de Covid-19-pandemie en ligt het economisch en maatschappelijk leven voor een groot deel stil. Dat zal ongetwijfeld al te merken zijn in de resultaten van het eerste kwartaal, al wordt het tweede onvermijdelijk nog veel slechter.

De nieuwsdienst Bloomberg verwacht dat de winsten van de bedrijven uit de S&P500-beursindex in het eerste kwartaal gemiddeld 9 procent lager uitvallen dan een jaar geleden. Als dat uitkomt, zou het de grootste jaar-op-jaardaling zijn sinds het derde kwartaal van 2009. Of de resultaten de verwachtingen kloppen of net missen zal dit jaar minder belangrijk zijn dan anders, merken marktpartijen op. In onzekere tijden is het moeilijker prognoses op te stellen, zodat ze met een flinke korrel zout bekeken moeten worden.