Amerikaans softwarebedrijf ontpopt zich als bitcoinaandeel

Michael Saylor bij de voorstelling van zijn boek 'The Mobile Wave' in 2012.

De Amerikaanse softwaregroep MicroStrategy heeft al haar cash in bitcoins belegd. Ze werpt zich daardoor op als een manier om in de cryptomunt te beleggen.

Wie in bitcoin wil beleggen, maar zich niet wil wagen op een van de vele bitcoinplatformen - die niet onder het toezicht staan van de toezichthouder FSMA - heeft een beperkt aantal alternatieven.

Een mogelijkheid zijn bitcointrackers, die ook door Belgische brokers worden aangeboden (DT 9/01). Een andere zijn aandelen van bedrijven waarvan de koers door de aard van de activiteiten reageert op de bitcoin. Vaak gaat het om obscuurdere aandelen. Een van de grotere 'bitcoinaandelen' is MicroStrategy, een specialist in bedrijfssoftware met een beurswaarde van 4,6 miljard dollar.

Koopkracht

Beursrally: 'Hype bitcoin niet op top'

Beleggers zien MicroStrategy als de manier om indirect in de bitcoin te beleggen, omdat het zijn cashreserves bijna volledig in bitcoins aanhoudt. 'We hebben ons bedrijf de afgelopen jaren heel verantwoordelijk gerund. We hebben ons geld lange tijd gebruikt om eigen aandelen te kopen of om in schatkistpapier te beleggen', zei Michael Saylor, de CEO en oprichter, onlangs in de Odd Lots-podcast van het persbureau Bloomberg.

'In 2020 hadden we 500 miljoen dollar aan overtollige cash. Toen zagen we dat de Fed en de Europese Centrale Bank geld begonnen bij te drukken en merkten we dat er een hyperinflatie te zien was in de activaprijzen. De koopkracht van ons geld daalde hard en we verwachtten dat die trend zich zou doorzetten. De werkelijke inflatie is volgens mij op dit moment zowat 15 procent per jaar. Onze cash was dus een smeltend ijsblokje', zei Saylor.

Hij vroeg zich daarop af op welke manier hij de cash wilde gebruiken. Het gros van het geld weer aan de aandeelhouders geven kon volgens hem niet, omdat het bedrijf dan bij een negatieve gebeurtenis zonder cash zou zitten. Hij besloot de helft van het geld uit te keren aan de aandeelhouders en de helft in de bitcoin te beleggen. 'We hadden activa nodig die sneller in waarde zouden stijgen dan de werkelijke inflatie. Veel aandelen hebben niet genoeg cashflowgeneratie om de inflatiegraad van - volgens ons - 15 procent bij te houden, waardoor we naar de cryptovaluta keken.'

Liever bitcoin dan goud

Volgens Saylor is goud geen goed alternatief voor cash omdat mijnbouwers elk jaar 2 procent meer goud delven. Het aantal bitcoins daarentegen is gelimiteerd op 21 miljoen stuks.

De CEO kon voor meerdere cryptovaluta kiezen, maar verkoos de bitcoin omdat de markt 25 keer groter is dan de nummer twee die erop lijkt. 'De bitcoin is het leidende betalingsnetwerk onder de cryptomunten. Hij is helemaal ontwikkeld als een veilige haven', zegt Saylor.

De bitcoin is helemaal ontwikkeld als een veilige haven. Michael Saylor CEO MicroStrategy

De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verhoogde onlangs haar belang in MicroStrategy tot meer dan 10 procent.

MicroStrategy bezit 70.470 bitcoins die samen zowat 2,5 miljard dollar waard zijn. Het aandeel reageert alleen nog op de prijs van de bitcoin. Maandag dook het 7 procent lager nadat de bitcoin was onderuitgegaan, maar sinds maart ging het maal vijf. Eén ding staat vast: een aandeel MicroStrategy is niet voor hartlijders.