'Amerikaanse aandelen aantrekkelijker dan Europese'

Degroof Petercam verhoogt het gewicht van aandelen in de beleggingsportefeuilles.

'Omdat de rente laag blijft en de markt een versnelling van de winstgroei verwacht, adviseren wij het risicoprofiel van de beleggingsportefeuilles te verhogen.' Dat was donderdag de eerste boodschap van Jérôme van der Bruggen, hoofd beleggingsstrategie van Degroof Petercam, bij de voorstelling van de vooruitzichten voor 2021. 'In zo'n omgeving zijn aandelen aantrekkelijk.'

Van der Bruggen zei dat Degroof Petercam zijn portefeuilles heeft aangepast en nu meer investeert in Amerikaanse aandelen dan in Europese. 'Dat is nieuw voor ons.' Hij merkte op dat de digitalisering zal doorzetten. 'Het is te vroeg om de GAFA-aandelen (Google-moeder Alphabet, Amazon, Facebook en Apple) te verkopen.'

Economisch herstel

Maar de hoofdstrateeg ziet ook een plaats voor aandelen die zullen profiteren van het economisch herstel. Hij vermeldt smallcaps, Europese cyclische aandelen en aandelen van de groeimarkten. 'China heeft de crisis het beste beheerd, want daar is het virus het meest onder controle. Bij de groeimarkten gaat onze voorkeur uit naar Azië.'

De weg naar immuniteit is nog lang. Jérôme van der Bruggen Hoofd beleggingsstrategie bij Degroof Petercam

Degroof Petercam houdt wel nog munitie achter de hand. 'We gaan nog niet 'all in' op de aandelenmarkten', waarschuwt Van der Bruggen. 'De weg naar immuniteit is nog lang. Als we later nog aandelen willen kopen, kunnen we obligaties verkopen.'

Ook hoofdeconoom Hans Bevers is wat voorzichtiger geworden. 'Tot voor kort dacht ik dat het snel onder controle krijgen van het virus en een snelle vaccinering het meest waarschijnlijk waren. Nu evolueren we naar een derde golf. In dat scenario groeit de Belgische economie in 2021 maar met 2,4 procent in plaats van 5,5 procent.'

Goud

Die voorzichtigheid komt ook tot uiting in de beleggingsstrategie. Degroof Petercam blijft als diversificatie een deel van de portefeuilles beleggen in goudtrackers, inflatiegelinkte obligaties en klassieke kwaliteitsobligaties.

Bevers verwacht dat de inflatie relatief laag blijft, maar merkt op dat er een opwaarts risico is. 'In 2021 zullen de energieprijzen stijgen en de centrale banken beloven dat ze het soepele monetair beleid nog lang voortzetten. Op langere termijn kunnen de tragere globalisering en de vergrijzing de inflatie doen stijgen.'

De euro stijgt naar 1,25 dollar. Hans Bevers Hoofdeconoom Degroof Petercam