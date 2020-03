Amerikaanse arbeidsmarkt incasseert enorme dreun

Het cijfer is meer dan het dubbele van wat economen hadden verwacht en bijna vijf keer zoveel als het vorige record, dat nog dateert van 1982. Door de vele maatregelen van overheden om het coronavirus in te dammen dalen de bestedingen van consumenten en worden aanvoerketens van bedrijven in de war gestuurd. Het gevolg is dat ondernemingen zich genoodzaakt zien om mensen te ontslaan.

Powell op tv

Maar Powell is niet de eerste. Ben Bernanke dook in 2009 en 2010, tijdens en na de financiële crisis, op in het actuaprogramma '60 Minutes' van CBS. En Alan Greenspan was in 1987, het jaar van de beurscrash, te gast bij 'This Week with David Brinkley'.