Amerikaanse banken mogen straks aandeelhouder weer verwennen

JPMorgan noteert in tandem met het vlotte Amerikaanse herstel op recordpeil en is nu evenveel waard als de 15 grootste banken van de eurozone samen.

Zakenbank JPMorgan verwacht dat de Verenigde Staten dit jaar ruim 6 procent herstel boeken, na een al bij al beperkte klap van 3,5 procent in 2020. De eurozone, daarentegen, zou een kleiner herstel (+5%) boeken na een veel zwaardere klap in 2020 (-6,8%). Een kloof die zich onvermijdelijk ook vertaalt in een groot verschil in probleemkredieten voor de lokale banksector.