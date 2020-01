Amerikaanse beurzen tikken nieuwe records aan

Het hoofdkwartier van Morgan Stanley in New York

Het partiële handelsakkoord tussen de VS en China en beter dan verwachte kwartaalcijfers van Morgan Stanley voeden het beleggersoptimisme. De S&P500 gaat voor het eerst boven 3.300 punten.

Omstreeks 17.15 uur wint de Dow Jones 0,5 procent en gaat de S&P500 0,4 procent hoger. Beide indexen bereiken nieuwe recordstanden. Dat geldt ook voor de Nasdaq Composite, die 0,5 procent bijschrijft.

Dat de VS en China een eerste, gedeeltelijk handelsakkoord hebben ondertekend, doet de zorgen over de nu al anderhalf jaar aanslepende handelsoorlog afnemen. De technologiewaarden profiteren daar in de eerste plaats van. Micron Technology gaat 2 procent hoger, Advanced Micro Devices 1,9 procent en Qualcomm 1,65 procent. Deze chipproducenten profiteren ook van de sterke vooruitzichten die hun Taiwanese sectorgenoot TSMC publiceerde.

Een flinke dosis stuwkracht komt ook van Morgan Stanley , dat 7,2 procent opveert. Net als andere banken rapporteerde de instelling een forse toename van de inkomsten uit de handel in obligaties. Die inkomsten schoten 126 procent hoger, wat dubbel zoveel is als analisten hadden verwacht. De omzet uit de aandelenhandel bleef dan weer licht onder de verwachting. Morgan Stanley verhoogde wel zijn winstdoelstellingen voor de komende twee jaar.

Een opvallende daler is Tesla . Morgan Stanley zet het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen op ‘verkopen’, en dat voor het eerst in zeven jaar.

Volgens een groep analisten onder leiding van Adam Jonas is het optimisme over de groei van Tesla’s activiteiten in China nu helemaal in de koers verwerkt. De analisten hebben ook hun waardering voor de mobiliteitsdivisie van Tesla verlaagd. Het wetgevend en regelgevend kader noemen ze weinig ondersteunend voor het uitrollen van een netwerk van robottaxi’s.