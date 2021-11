Amerikaanse centrale bank draait geldkraan dicht

De Federal Reserve start een geleidelijke vermindering van zijn obligatieaankopen omdat de Amerikaanse economie voldoende is hersteld van de pandemie.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zet een belangrijke stap naar een normalisering van haar monetair beleid. Ze heeft woensdag beslist haar obligatieaankopen vanaf november met 15 miljard dollar per maand te verminderen. Omdat die aankopen nu 120 miljard dollar per maand bedragen, wordt de stimulus in principe in juni volgend jaar stopgezet.

Er is substantiële verdere vooruitgang geboekt naar de dubbele doelstelling van maximale werkgelegenheid en gemiddeld 2 procent inflatie, zegt de Fed in een toelichting bij zijn besluit. De werkloosheidsgraad zakte sinds de piek van 14,8 procent in april vorig jaar naar 4,8 procent.

De inflatie is ver boven de doelstelling gestegen. Maar de centrale bank blijft geloven dat de hoge inflatie tijdelijk is, hoewel ze wat voorzichtiger is geworden. Ze verwijst naar 'factoren waarvan verwacht wordt dat ze tijdelijk zijn'. Na de vorige vergadering sprak de Fed over 'tijdelijke factoren'.